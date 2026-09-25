«МегаФон» улучшил связь в Заполярье

Абоненты «МегаФона» в Печенгском районе Мурманской области теперь могут использовать современные цифровые сервисы на скорости до 40 Мбит/с. Инженеры оператора смонтировали новую телеком-инфраструктуру, чтобы улучшить прием и передачу сигнала, а также увеличить скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Скорости мобильного интернета выросли в городе Заполярный, поселках Борисоглебский и Луостари, где суммарно проживает более 15 тысяч человек. Местные жители уже воспользовались предоставленными возможностями: за первую половину сентября дата трафик вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заполярный — самый северный и самый молодой промышленный город Мурманской области. Здесь новое оборудование работает сразу в нескольких диапазонах. Это позволяет обеспечить более высокие скорости и лучшее проникновение сигнала как на дороге, так и на жилых улицах.

В поселке Луостари обновленная инфраструктура работает в среднечастотном диапазоне, чтобы охватить большую площадь покрытия и обеспечить высокую скорость передачи данных для жителей на этой территории. При обновлении телеком-инфраструктуры инженеры также использовали технологию многопотоковой передачи данных Multiple Input — Multiple Output 4х4 (MIMO), способной нарастить скорость передачи данных в той же полосе частот. Благодаря ее внедрению пиковая скорость мобильного интернета на смартфонах и планшетах абонентов может увеличиваться на 30%.

«Развитие инфраструктуры связи в небольших населенных пунктах является важным элементом нашей стратегии по цифровизации региона и повышению качества жизни населения. Улучшение покрытия в таких локациях способствует развитию местного туризма, поддержке малого бизнеса и созданию комфортной среды для проживания, что в долгосрочной перспективе стимулирует экономический рост области», — отметил Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.

В 2026 г. специалисты провели свыше 50 технических работ по строительству и модернизации сети в Заполярье. Помимо Печенгского района улучшено покрытие и скорость мобильного интернета в населённых пунктах Ковдорского, Кольского, Ловоозерского, Терского и Кандалакшского.