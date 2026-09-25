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«МегаФон» улучшил качество связи для сельских жителей в Тверской области

Для жителей поселка Максатиха и деревни Ривица, расположенных в 60 км от Бежецка, оператор увеличил скорости мобильного интернета на 30%. Теперь более 7 500 человек могут оперативно связаться с родными и друзьями, работать удаленно или развлекаться онлайн вдали от города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора построили новую телеком-инфраструктуру и активировали несколько частотных диапазонов, чтобы улучшить прием и передачу сигнала, а также увеличить скорость мобильного интернета.

Теперь школьники смогут на смартфонах смотреть видеолекции и онлайн-уроки, пользоваться образовательными платформами, слушать аудиокниги. Для взрослых открылись возможности для удалённого обучения, фриланса, получения госуслуг в цифровом формате, заказа товаров на маркетплейсах. Автолюбители, которые едут по дороге из Бежецка в Вышний Волочек, теперь могут прокладывать маршрут в навигаторе, уточнять детали поездки, связываться с родными и коллегами на этом участке пути.

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«Наша главная задача — обеспечить стабильное и бесшовное покрытие именно в тех местах, где люди много времени проводят на своих участках или живут сезонно. Благодаря усилению 4G местные жители и путешественники могут пользоваться высокоскоростным интернетом без ограничений: от решения рабочих вопросов до видеозвонков», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Запуск покрытия в этих населенных пунктах стал логичным продолжением программы по развитию сети в регионе. В этом году оператор развернул новую инфраструктуру в населенных пунктах Кимрского, Калязинского, Кашинского, Кувшиновского и Конаковского районов.

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