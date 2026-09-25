Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Количество часов просмотра видео о культуре на Rutube по итогам лета выросло на 30%

Пользователи видеосервиса за июнь-август 2026 г. посмотрели более 4,2 млн часов видео в категории «Культура», что на 30% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Генеральный директор видеосервиса Rutube Сергей Иванов отметил, что видеоплатформы могут использоваться для популяризации коллекций и стать для музеев способом заинтересовать человека искусством, привлечь его внимание к экспозиции еще до посещения выставки. А данные о просмотрах будут полезны при оценке тем востребованных у аудитории.

По его словам, и музей, и видеосервис работают с ограниченным ресурсом — временем и вниманием человека. Чтобы потенциальный посетитель решил прийти на выставку, интерес к ней часто нужно сначала пробудить в цифровой среде, где он проводит значительную часть свободного времени.

«Наша задача состоит в том, чтобы человек, который увидел картину у себя в ленте, захотел дойти до галереи и увидеть ее вживую», — сказал Сергей Иванов.

В качестве примера сотрудничества культурных институций и видеосервисов он привел проект «Личная коллекция», созданный Пушкинским музеем и онлайн-кинотеатром Premier, контент которого доступен в рамках единой подписки с Rutube. Участвующие в проекте актеры рассказывают истории произведений искусства через личный опыт. На Rutube также представлены каналы таких крупнейших институций, как Пушкинский музей, Государственный исторический музей, музей им. Андрея Рублева, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Эрмитажная академия и других культурных проектов.

Размещать видео музеи могут и на собственных сайтах с помощью встраиваемого плеера Rutube. В этом случае пользователь смотрит лекцию или экскурсию на странице музея, а институция получает аналитику просмотров. Эти данные помогают оценить интерес зрителей к отдельным темам, продолжительность просмотра и географию аудитории. С их помощью музеи могут выбирать новые темы для цифровых проектов и выставок.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Глава видеосервиса назвал такой формат технологическим партнерством, которое помогает музею развивать собственные цифровые площадки, используя возможности и технологии крупнейшей российской видеоплатформы.

Отдельно генеральный директор Rutube остановился на применении искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ может ускорить описание и каталогизацию оцифрованных фондов, подготовить субтитры к экскурсии или помочь превратить часовую лекцию в серию коротких видео. При этом решение о том, как интерпретировать произведение и представить его зрителю, остается за музейными специалистами. Кроме того, ИИ позволяет персонализировать знакомство с наследием и музейный опыт для каждого пользователя.

Он добавил, что при создании контента для разных площадок музеям следует учитывать особенности каждого формата — от полной видеоэкскурсии до короткого ролика, объединяя их в мультиканальную стратегию дистрибуции с учетом интересов аудитории цифровых и классических каналов.

«Мы готовы делиться опытом с музейным сообществом и выступать технологическим партнером культурных институций, помогая расширять аудиторию и повышать уровень ее вовлечения в музейный контекст», — сказал глава Rutube.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Цифровизация кредитования юридических лиц 2026

Власти гигантской страны усиливают меры безопасности после того, как ИИ-агент OpenAI самостоятельно взломал госпортал

Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс

VPN-сервисы в опасности. США хотят заставить их бороться с «пиратскими» сайтами

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех

Москвича хотят посадить на шесть лет за то, что выложил в Telegram сериал

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще