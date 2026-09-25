ИТ-холдинг «Т1» усилил компетенции в защите промышленных систем по специализации Kaspersky Industrial CyberSecurity

Холдинг «Т1» получил техническую специализацию Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) в рамках партнерской программы Kaspersky United. Новый статус расширяет возможности «Т1» в защите промышленных систем и работе с объектами КИИ. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

Холдинг «Т1» подтвердил экспертизу в работе с Kaspersky Industrial CyberSecurity — XDR-платформой для комплексной защиты промышленных инфраструктур. Полученная специализация позволяет выполнять комплексные проекты по защите АСУ ТП для заказчиков из топливно-энергетического комплекса и промышленности. В новом статусе команда холдинга «Т1» будет реализовывать полный цикл работ: от пилотирования и поставки решений «Лаборатории Касперского» до их внедрения и последующей технической поддержки. Экспертиза позволяет интегратору обеспечивать безопасность промышленных сред АСУ ТП, включая ПАК АСУ ТП «Силарон».

Специалисты холдинга «Т1» прошли обучение в «Лаборатории Касперского» и получили необходимые внутренние сертификаты по линейке KICS. Результаты подтвердили квалификацию инженеров, их готовность выполнять задачи в области промышленной кибербезопасности и стали основанием для присвоения холдингу «Т1» партнерского статуса по технической специализации KICS. Команда укрепила компетенции для реализации проектов в сфере защиты АСУ ТП в соответствии с требованиями отрасли и актуальными угрозами.

«Мы видим высокий спрос на обеспечение безопасности АСУ ТП: в последние годы это одно из самых динамичных направлений кибербезопасности. Новый статус позволяет нам предлагать комплексные решения на базе технологий KICS для промышленного сектора. Полученная техническая специализация подтверждает, что команда способна реализовать весь цикл проекта — от его замысла до внедрения и сопровождения средств ИБ», — отметил Алексей Изосимов, технический директор «бизнес-направления «Программно-аппаратные решения», ИТ-холдинг «Т1».

«Т1 Интеграция» обладает достаточной квалификацией, чтобы обеспечивать информационную безопасность заказчиков, используя наши решения. Интегратор способен контролировать точки возможного проникновения злоумышленников в инфраструктуру, успешно поставляет и внедряет продукты под задачи клиентов, предоставляет достоверные данные об угрозах и оказывает сервисную поддержку. Специалисты компании владеют всеми необходимыми навыками для выбора оптимального решения, развертывания, настройки и дальнейшего сопровождения продуктов KICS», — сказал Олег Иванов, руководитель управления «Лаборатории Касперского» по работе с партнерами.