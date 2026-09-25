ГК Softline включила операционную систему Astra Linux в экосистему «Софтлайн Цифровой актив»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, расширяет сотрудничество с «Группой Астра». В экосистеме «Софтлайн Цифровой актив» клиентам теперь доступно специальное предложение – российская операционная система для рабочих станций Astra Linux для коммерческих компаний, в которых работает до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Пользователи экосистемы могут приобрести ПО в интернет-магазине, выбрав оптимальный вариант лицензирования. «Софтлайн Цифровой актив» объединяет интернет-магазин, личный кабинет, инструменты управления лицензиями и другие цифровые сервисы в едином интерфейсе. Это позволяет малому, среднему и крупному бизнесу по всей стране автоматизировать закупку ПО, продление лицензий, организацию техподдержки и обучения, а также получить сопутствующие услуги в онлайн-формате.

В интернет-магазине представлены ИТ-решения и оборудование сотен российских вендоров, и перечень постоянно пополняется. Так, «Группа Астра» расширила список решений, представленных в онлайн-витрине. Здесь клиенты могут выбрать лицензии с уровнем встроенной защиты информации операционной системы – базовый «Орел» или усиленный «Воронеж». Выбор зависит от чувствительности обрабатываемых данных и необходимости сертификации ФСТЭК России.

Количество лицензий и срок их действия можно выбирать с учетом текущих потребностей, темпа роста и зрелости инфраструктуры. Также предусмотрено право на получение мажорных и минорных версий и обновлений безопасности.

«Компании могут получить онлайн-консультацию в интернет-магазине при подборе решения или воспользоваться конфигуратором. Наши специалисты помогут определить нужный уровень защищенности ОС, вариант лицензирования. Если сценарий уже понятен и рассчитан на годы, бизнесу стоит выбрать бессрочную лицензию. Для новых задач, растущей инфраструктуры и пилотных проектов оптимальна подписочная модель с лицензией на 12 месяцев. Подписка даст компании время, чтобы запустить решение, оценить его в работе и спланировать следующий этап. Такой механизм помогает распределить затраты по периодам, быстрее запускать новые рабочие места и сохранять свободу выбора», – сказал Денис Прохорцев, директор департамента развития вендоров ГК Softline.

«Расширение присутствия Astra Linux в экосистеме “Софтлайн Цифровой актив” – важный шаг для развития партнерства с ГК Softline. Формат онлайн-витрины упрощает доступ заказчиков к нашим решениям и позволяет быстрее подобрать оптимальный вариант лицензирования с учетом требований по защите информации. Мы видим устойчивый спрос на Astra Linux среди компаний малого и среднего бизнеса, и удобные цифровые инструменты закупки становятся все более значимым фактором при выборе продукта», – отметил Павел Казначеев, руководитель продвижения партнерских продаж «Группы Астра».