Разделы

Телеком
|

Для сельских жителей Переславского района ускорили интернет

Новые скорости мобильного интернета стали доступны сельским жителям Переславского района Ярославской области. Построенные телеком-объекты связи помогли улучшить зону покрытия и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорости мобильного интернета выросли в деревнях Веслево, Скулино, и селах Горки, Веськово, Копнино, Андираново, Берендеево, а также в поселке Дубки. Местные жители уже воспользовались предоставленными возможностями: дата‑трафик в сентябре вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря новой инфраструктуре связи скоростной интернет стал доступен на всей территории поселений — от жилых домов до социальных объектов, включая магазины, школы, детские сады и дворцы культуры.

«Установленное оборудование поддерживает как современный стандарт LTE, так и традиционный GSM. Это значит, что каждый абонент — от подростков до пенсионера — может пользоваться привычными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит⁄с. Мы развиваем сеть так, чтобы связь оставалась удобной и доступной как для местных жителей, так и для дачников, и для путешественников», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

С начала этого года оператор также улучшил 4G‑покрытие в сёлах и деревнях Некрасовского, Ярославского и Угличского районов региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Сделавший ставку на ИТ-направление российский логистический оператор решил зарабатывать продажей сладостей на Ozon

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Греф не позвонит. Россиян совсем скоро избавят от звонков Сбербанка и «Т-Банка» – они до сих пор не маркируют свои вызовы

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг систем управления знаниями (KMS)

В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще