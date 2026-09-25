Для сельских жителей Переславского района ускорили интернет

Новые скорости мобильного интернета стали доступны сельским жителям Переславского района Ярославской области. Построенные телеком-объекты связи помогли улучшить зону покрытия и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах сельчан на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорости мобильного интернета выросли в деревнях Веслево, Скулино, и селах Горки, Веськово, Копнино, Андираново, Берендеево, а также в поселке Дубки. Местные жители уже воспользовались предоставленными возможностями: дата‑трафик в сентябре вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря новой инфраструктуре связи скоростной интернет стал доступен на всей территории поселений — от жилых домов до социальных объектов, включая магазины, школы, детские сады и дворцы культуры.

«Установленное оборудование поддерживает как современный стандарт LTE, так и традиционный GSM. Это значит, что каждый абонент — от подростков до пенсионера — может пользоваться привычными цифровыми сервисами на скорости до 40 Мбит⁄с. Мы развиваем сеть так, чтобы связь оставалась удобной и доступной как для местных жителей, так и для дачников, и для путешественников», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.



С начала этого года оператор также улучшил 4G‑покрытие в сёлах и деревнях Некрасовского, Ярославского и Угличского районов региона.