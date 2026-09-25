Автономные автомобили Navio преодолели 17 тыс. км на маршрутах «СберСити»

«СберСити» стал одной из крупнейших смарт-территорий в России для испытаний автономного транспорта. Автомобили Navio, тестируемые здесь с мая 2025 г., суммарно преодолели на маршрутах смарт-района 17 тыс. км. Об этом CNews сообщили представители Navio.

«СберСити – это проект комплексного развития территории площадью 461 га, реализуемый как модель «умного города» с внедрением цифровых технологий в управление инфраструктурой. Здесь формируется разветвленная улично-дорожная сеть, которая будет включать в себя и крупные мостовые сооружения. Именно этот масштаб позволяет отрабатывать технологии автономного вождения в условиях, приближенных к оживленному городскому трафику, и делает смарт-район одной из крупнейших инновационных площадок для подобных испытаний в стране», – отметил генеральный директор «СберСити» Андрей Лихачев.

Для движения беспилотного транспорта необходимы высокоточные HD-карты территории, а также стабильное интернет-покрытие для работы цифровых сервисов и обмена данными. Компания Navio (технологический партнер Сбербанка) развернула на территории «СберСити» необходимую инфраструктуру для испытаний. Сейчас по смарт-району курсируют три автомобиля Navio. Протяженность беспилотных маршрутов составляет 9 км, количество точек посадки – семь. Получаемые в ходе поездок данные используются для дальнейшей отработки и совершенствования технологии.