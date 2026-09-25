«Авито Промо» и «Авито Товары»: 54% предпринимателей принимают решения на основе данных

Эксперты «Авито Промо» и «Авито Товаров» провели исследование среди 10 тыс.* россиян, чтобы узнать, какие направления бизнеса интересуют начинающих предпринимателей, как они используют данные и аналитику и какие инструменты выбирают для продвижения. Исследование показало, что больше половины (54%) опрошенных жителей России, которые ведут бизнес или планируют открыть его в ближайшие 2–3 года, часто или практически всегда используют данные при принятии бизнес-решений. Чаще всего предприниматели анализируют расходы и прибыль, спрос на товары и услуги, а также продажи и выручку. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди опрошенных, 11% респондентов уже ведут собственный бизнес, еще 13% планируют открыть свое дело в ближайшие 2–3 года. Еще 33% хотели бы заняться предпринимательством в будущем. Среди тех, кто уже ведет бизнес или планирует начать его, наиболее популярными направлениями стали розничная торговля — 11%, IT и цифровые продукты, а также красота и забота о себе — по 9%. По 7% респондентов выбрали строительство и недвижимость, образование и производство, еще 6% — сельское хозяйство.

Данные и аналитику при принятии решений практически всегда используют 25% респондентов, которые ведут или планируют начать собственный бизнес в ближайшие 2–3 года. Еще 29% делают это часто и используют данные для ключевых решений. 27% обращаются к аналитике время от времени, 11% — только в отдельных ситуациях, а 8% не используют ее при принятии бизнес-решений.

Чаще всего предприниматели анализируют расходы и прибыль — этот показатель отслеживают 41% тех, кто использует данные в работе с бизнесом. На втором месте — спрос на товары или услуги (39%), на третьем — продажи и выручка (33%). Еще 29% изучают отзывы и оценки клиентов, 27% — поведение и интересы аудитории, 25% — тренды и изменения спроса на рынке. Почти четверть респондентов (23%) обращают внимание на публичную информацию о конкурентах — например, оформление их карточек на онлайн-площадках, содержание сайтов и страниц, ассортимент, цены и отзывы клиентов, а посещаемость сайтов, страниц или объявлений — 21%. По 18% используют данные об эффективности рекламных кампаний и прогнозы..

Чаще всего на основе аналитики предприниматели принимают решения о том, как устанавливать цены — так ответили 39% респондентов. Еще 36% используют данные, чтобы определить, где искать и привлекать новых клиентов, а 32% — какие товары или услуги предлагать. 30% принимают на основе данных решения о том, какие товары или услуги продвигать. По 27% используют аналитику для распределения ресурсов и расходов бизнеса и планирования закупок и запасов, еще 22% — чтобы определить, когда запускать или усиливать продвижение. 15% респондентов используют данные при распределении рекламного бюджета, а 17% — при выборе регионов или аудиторий для развития.

При запуске продвижения предприниматели чаще всего выбирают площадки электронной коммерции — их назвали 42% респондентов, использующих данные и аналитику при принятии бизнес-решений. Таргетированную рекламу в социальных сетях используют 24%, наружную и другую офлайн-рекламу — 21%, контекстную рекламу в поисковиках — 19%. Еще 18% размещают рекламу у блогеров, 17% используют email- и мессенджер-рассылки, 16% — видеорекламу. При этом 15% предпринимателей не запускают рекламу ни на каких площадках.

«Для предпринимателя важно не только выбрать площадку для продаж, но и правильно использовать ее возможности. На Авито продавцы могут подключать инструменты продвижения в зависимости от своих задач — например, когда нужно повысить видимость отдельных товаров или привлечь дополнительное внимание к ассортименту. При этом данные помогают еще до запуска продаж оценить потенциал конкретной ниши и понять, где есть спрос. Например, таблица "Потенциальные ниши“ позволяет быстро оценить категории, в которых уже есть интерес покупателей, но конкуренция остается умеренной. Более детально изучить спрос можно с помощью аналитики в личном кабинете Pro: она показывает, какие товары пользователи ищут чаще, в каких регионах и в какие периоды. При этом спрос в другом регионе не всегда означает необходимость открывать там склад или менять ассортимент — для части продавцов возможностью для роста может стать расширение географии продаж и подключение доставки», — сказал Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товаров».

Для решения отдельных бизнес-задач предприниматели также привлекают внешних специалистов. 14% респондентов работают с агентствами на постоянной основе, еще 24% обращаются к агентствам или подрядчикам для отдельных проектов. 27% пока не используют такую помощь, но планируют привлекать внешних специалистов в будущем. При этом 13% решают задачи внутри команды, а 23% работают самостоятельно.

«Сегодня предпринимателю важно не просто анализировать собственные данные, а понимать, как применять их в ежедневной работе. Аналитика помогает увидеть изменения спроса, лучше понимать клиентов и на этой основе принимать решения — например, по ассортименту, ценам или продвижению. Это особенно важно при запуске продвижения: данные позволяют оценивать интерес аудитории, выбирать подходящие каналы и корректировать кампании в зависимости от их эффективности. При этом для решения отдельных задач бизнес активно привлекает агентства и подрядчиков, которые помогают с настройкой рекламы, анализом результатов и разработкой стратегии продвижения», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами «Авито».

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет