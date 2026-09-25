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«Асконт+» повысил прозрачность продаж с помощью «Битрикс24»

ООО «НПК «Асконт+» — российский разработчик и производитель ветеринарных препаратов для сельского хозяйства, один из производителей ветеринарной продукции. По мере развития бизнеса перед компанией встала задача повысить управляемость региональной команды и сделать работу с клиентами и дистрибьюторами более прозрачной. Об этом CNews сообщили представители TANAiS.

Ситуация до проекта

Развитие компании и рост продаж привел к тому, что руководству стало сложнее контролировать работу представителей в регионах. Информация о визитах, договоренностях и дальнейших действиях фиксировалась разрозненно – часть данных оставалась в блокнотах и Excel, а сведения о фактических отгрузках находились в «1С».

При таких условиях было сложно понять, как полевая активность влияет на продажи: куда ездят представители, о чем договариваются с партнерами и почему достигнутые договоренности не всегда превращаются в отгрузки.

Задачи проекта

Перед командой TANAiS стояла задача создать единую цифровую среду, которая позволит: оцифровать работу представителей – визиты, договоренности и контроль исполнения; обеспечить прозрачный контроль взаимодействия с дистрибьюторами; связать договоренность представителя с последующей отгрузкой; настроить обмен данными с «» в режиме реального времени; дать представителям доступ к информации истории закупок партнера; обеспечить руководство онлайн-отчетностью по активности в полях и ее влиянию на отгрузки; снизить риск потери договоренностей; обеспечить удобный и быстрый инструмент для торговых представителей в регионах – мобильное приложение.

Ключевой потребностью было не просто зафиксировать визит или задачу, а выстроить сквозной процесс – от планирования встречи и договоренности до заказа и фактической отгрузки.

Компания TANAiS уже реализовывала проекты автоматизации в других компаниях холдинга. Положительный опыт сотрудничества, понимание специфики бизнеса и подтвержденная экспертиза в интеграции «Битрикс24» с «1С» стали важными факторами при выборе подрядчика на данный проект.

Реализация

Проект был запущен по MVP-модели. На первом этапе команда реализовала минимально необходимый функционал «Битрикс24» для запуска процесса, после чего система развивалась постепенно — через регулярные улучшения и доработки по задачам клиента.

В рамках проекта была реализована глубокая интеграция «Битрикс24» с «1С» в процессах продаж и сопровождения клиентов и дистрибьюторов. Представители получили возможность в поле видеть историю закупок партнера. Это позволило принимать решения на основе текущих данных, а не разрозненной информации из разных источников.

Также была выстроена логика, при которой договоренность, зафиксированная на встрече, связывается с будущей отгрузкой. В результате цикл «план → визит →договоренность → заказ → отгрузка» стал сквозным и прозрачным для участников процесса и руководства.

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Отдельным элементом проекта стала аналитическая карта клиентов. Она позволяет визуально отслеживать хозяйства, связанные с дистрибьюторами, и быстро переходить к карточке клиента с ключевыми показателями: объемами продаж, историей взаимодействия и динамикой за последние два года. Такой подход упростил анализ региональной активности и помог связать работу представителей с фактическими продажами.

Вадим Абрамов, руководитель проекта TANAiS: «Мы замкнули цикл работы с дистрибьюторами — от договоренности до фактической отгрузки. В «Битрикс24» компания видит полную статистику продаж дистрибьютора, поэтому эффективность регионального менеджера можно оценивать не только по текущей активности, но и по реальным результатам, которые часто становятся заметны в продажах только через несколько месяцев. Для наглядного анализа мы разработали карту клиентов: каждое хозяйство отображается на ней отдельным цветом в зависимости от категории, а по каждому клиенту доступна карточка с ключевой информацией — объемами продаж и динамикой показателей за последние два года. Это помогает руководству быстрее видеть ситуацию в регионах и принимать решения на основе данных, а не устной информации и разрозненных отчетов».

Результаты

За первые шесть месяцев после реализации проекта компания получила измеримый бизнес-эффект: скорость процессов выросла от 20% до 45%; выросли отгрузки через дистрибьюторов; сократились потери рабочего времени в полях; сократился цикл от договоренности до отгрузки.

Сейчас цикл работы с клиентами и дистрибьюторами в системе выстроен таким образом: планирование визита; фиксация и отправка договоренностей по итогам встречи; контроль исполнения договоренностей; связь договоренности с заказом и фактической отгрузкой; анализ активности региональных менеджеров и ее влияния на продажи.

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Договоренности больше не теряются в блокнотах, Excel-файлах или устных обсуждениях. Руководство получает данные для контроля и анализа, а представители — инструмент для работы с партнерами в регионах.

Елена Скороходова, руководитель направления оптимизации и развития процессов «Асконт+»: «В целом в системе «Битрикс» с начала 2025 г. мы автоматизировали более 15 процессов. Благодаря этому скорость процессов выросла минимум на 20%, а по отдельным направлениям до 45%. Снизилась трудоемкость и объем ручной работы, повысилась удовлетворенность внутренних и внешних потребителей. Выделю три главных результата, которые мы получили благодаря этому проекту. Во-первых, это оцифрованные цели по каждому клиенту – появилось планирование достижения этих целей. Региональные менеджеры не просто ездят по клиентам, они заранее готовятся к визиту, изучают досье клиента, его историю продаж, ставят цель на каждый визит. Во-вторых, мы получили календарь визитов и планирование маршрутов на день, неделю, месяц. И третье, это повышение прозрачности работы региональных менеджеров – мы видим кто, куда и как часто ездит, как идет активность работы с клиентом, в том числе и после визита, и, самое главное, привел ли визит к продаже. Отдельным результатом стала автоматизация и визуализация метрик процессов в «Битриксе», что позволило повысить их прозрачность и принимать решения на основе цифр, а не субъективных суждений».

Планы

В планах компании «Асконт+» дальнейшая активная автоматизация процессов в «Битриксе» – не только в направлении продаж, но и в работе отдела качества, разработки и закупок.

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