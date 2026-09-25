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Аналитика «МТС Ads»: 56% россиян используют ИИ при составлении резюме и поиске работы

Более половины россиян используют искусственный интеллект при составлении резюме и поиске работы, следует из исследования «МТС Ads». При этом только 16% опрошенных считают, что ИИ не способен превзойти их профессиональные навыки, а еще 10% отвечают, что использование технологии невозможно в их профессии. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Ads».

Более половины опрошенных — 54% — считают, что искусственный интеллект уже способен выполнять некоторые рутинные рабочие задачи лучше человека. Еще 20% полагают, что ИИ пока не превосходит их в работе, но сможет делать это в течение ближайших двух-трех лет.

Согласно исследованию «МТС Ads», 17% участников опроса используют нейросети при составлении резюме и поиске работы регулярно, а 39% — время от времени. Чаще других возрастных аудиторий таким образом используют технологию в возрастной группе 18–25 лет (63%), а в группе 26–34 лет — 61%, что подчеркивает высокую вовлеченность молодежи в использование цифровых инструментов для построения карьеры.

Полностью готовы доверить технологии управление личными финансами 13% опрошенных. Еще 39% готовы использовать ИИ частично — например, для анализа расходов или ситуации на рынке. При этом 42% считают, что непосредственно управлять деньгами должен человек.

Согласно опросу «МТС Ads», творческая сфера также оказалась вовлечена в практику применения искусственного интеллекта. Так, каждый пятый респондент (20%) заимствует идеи у нейросетей, но воплощает их собственными силами, а ещё 16% все чаще поручают ИИ доработку или реализацию собственных творческих замыслов. При этом значительная часть опрошенных сохраняет традиционный подход: 27% продолжают творить без привлечения нейросетей, а 22% убеждены, что подлинное творчество и хобби — исключительно человеческая прерогатива. Такая поляризация отражает неоднозначное отношение к роли ИИ в креативной деятельности и подчеркивает устойчивый запрос на инструменты, которые усиливают авторский потенциал, а не подменяют его.

Данные опроса показывают достаточно высокий уровень доверия к выводам искусственного интеллекта: 71% респондентов в целом полагаются на факты и цифры от ИИ, но предпочитают перепроверять их по официальным источникам. Еще 19% выражают полное доверие к полученной информации — они уже на практике убедились в качестве работы нейросетей. Небольшая часть аудитории остаётся настороженной: 9% почти не доверяют данным от ИИ, а 1% вовсе отвергают такую информацию. В итоге 90% россиян так или иначе готовы использовать сведения, сгенерированные нейросетями, в качестве опоры при принятии решений.

При внедрении и использовании искусственного интеллекта вопросы безопасности данных сохраняют статус одного из главных барьеров: именно этот риск выделили в качестве основного 34% участников опроса. Существенную обеспокоенность вызывает и угроза масштабного распространения недостоверного контента — фейковых новостей и дипфейков: такого мнения придерживается каждый четвертый респондент. Кроме того, 23% опрошенных выражают опасения по поводу возможной замены специалистов ИИ в критически важных сферах — в частности, в образовании и медицине.

«Данные «МТС Ads »показывают: ИИ уже стал частью повседневных практик россиян — от поиска работы до творческих задач. При этом доверие к технологии растет, но вместе с ним усиливаются и запросы на безопасность, прозрачность и сохранение ключевой роли человека в критически важных сферах. Это и есть главный ориентир для развития ответственных ИИ‑решений», — сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

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