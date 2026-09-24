Разделы

Телеком Цифровизация Системное ПО
|

Видеотерминалы IVA Largo включены в реестр российского ПО как программно-аппаратный комплекс

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies сообщил о включении моделей видеотерминалов IVA Largo 300, 310, 510 в раздел программно-аппаратных комплексов Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Новый реестровый статус расширяет возможности применения IVA Largo в организациях, предъявляющих повышенные требования к технологической независимости.

Реестровая запись может учитываться при реализации проектов импортозамещения и закупок, в которых установлены требования к использованию российской продукции и программно-аппаратных комплексов.

Ранее модели видеотерминалов IVA Largo 300, 310, 510 были включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. В результате сведения об IVA Largo представлены в двух профильных реестрах: оборудование — в реестре российской промышленной продукции, ПАК — в реестре российского ПО.

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры
Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

«Яндекс» начал продавать решение для защиты ИИ

Российский рынок ITSM-решений будет расти на 15% в год

«Яндекс» выпустил мощный суверенный ИИ, хорошо справляющийся с вопросами на русском языке

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Созданы бионические «усы», которые позволяют БПЛА ориентироваться без камер и в полной темноте подобно крысам и мышам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще