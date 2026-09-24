Versta.io: рынок логистики ждет масштабная перестройка после атак на склады маркетплейсов

Эксперты цифрового логистического оператора versta.io прогнозируют вывоз товаров из южных регионов на Дальний Восток и в Сибирь, увеличение сроков доставки в 2,5 раза и рост стоимости страхования грузов на фоне изменения складской инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители versta.io.

По данным, полученным versta.io, компании начинают пересматривать стратегию размещения складских мощностей, что неизбежно отразится на сроках и стоимости доставки для конечных потребителей. Вместо концентрации на отдельных крупных узлах участники рынка будут стремиться разбивать товар на большее число менее заметных площадок, снижая риск потери больших партий в одном месте. «Мы видим, что производители и представители маркетплейсов начали зондировать рынок складских площадей, очевидно, с целью диверсификации рисков через дробление партий товаров», – сказал Виктор Сизов, сооснователь versta.io.

Изменится и география размещения грузов. Южное направление, традиционно популярное у производителей, селлеров и логистических операторов, теперь рассматривается как зона повышенного риска. Помимо угрозы атак, здесь все еще наблюдаются проблемы с топливом. В качестве базовых опорных точек эксперты оператора называют крупнейшие логистические агломерации и транзитные узлы – Москву и Санкт‑Петербург, а также Екатеринбург и Новосибирск. Высока вероятность размещения больших объемов товаров в странах ЕАЭС – прежде всего в Белоруссии и Казахстане.

Текущая ситуация неизбежно отразится на конечных потребителях. Эксперты прогнозируют увеличение сроков доставки в среднем в 2,5 раза: товары, которые раньше доставлялись за один день, будут идти два-три дня.

Кроме того, ожидается удорожание всей логистической цепочки, что может повлиять на рост цен. Размещение партий в странах ЕАЭС или отдаленных регионах России повысит стоимость их транспортировки и хранения. Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток традиционно считаются самыми дорогими регионами с точки зрения логистики. Более того, вместо доставки одной партии товара в централизованный склад компаниям придется организовывать несколько перевозок в разные регионы, что увеличит как частоту рейсов, так и общие транспортные расходы.

Параллельно вырастут издержки участников рынка на страхование товарно-материальных ценностей, находящихся на складском хранении: если раньше его стоимость составляла 0,05% от общей стоимости груза, сейчас она достигает 1-2%, а страховые компании сильно ужесточили требования к объектам. Обязательными условиями остаются наличие систем пожаротушения, датчиков дыма и охраны, но теперь при расчете тарифа учитывается расположение склада относительно объектов маркетплейсов, нефтедобывающих и промышленных предприятий.

При этом количество запросов на страхование товарно-материальных ценностей на складах только увеличивается – за последнее время число запросов, по данным страховых компаний, полученным versta.io, выросло в 10-15 раз. Предприниматели готовы платить больше за минимизацию рисков.

В целом участники рынка отмечают общую неопределенность в логистической отрасли. Особые вопросы вызывает недавний указ о критически важных объектах: пока не до конца ясно, какие обязательства это повлечет для владельцев складов, которые попадают в перечень Минпромторга. Поэтому в ближайшие месяцы рынок логистики будет находиться в состоянии трансформации.

Более понятная картина сформируется в том числе после завершения инвентаризации на пострадавших складах – из-за этого сейчас продавцы не могут оперативно вывести товары со складов пострадавших маркетплейсов. «Прямо сейчас наши партнерские склады не наблюдают значительного притока заявок на размещение грузов или очередей на размещение. Единственное исключение – Москва, где зафиксирован рост запросов, однако физического перемещения товаров пока не происходит. Поставщики аккуратно оценивают ситуацию и не спешат предпринимать активные действия», – сказал Виктор Сизов.

Парадоксально, но произошедшие события могут дать импульс развитию офлайн-ритейла, который в последние годы терпел убытки. С учетом осенне-зимнего сезона магазины могут воспользоваться ситуацией для укрепления позиций на рынке.