В Москве появится высокотехнологичное производство дозиметров и радиометров

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» строится завод по производству систем и оборудования радиационного контроля. Такие устройства используют на электростанциях, в медицинских центрах и на транспортных объектах для обеспечения безопасности. Площадь нового предприятия составит почти 19,2 тыс. кв. м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создают благоприятные условия для инвесторов. Резиденты столичной ОЭЗ могут пользоваться налоговыми преференциями и льготами по аренде земли для строительства заводов. Сейчас на одной из площадок возводится современный производственный комплекс, где будут выпускать системы и оборудование радиационного контроля. Такие проекты укрепляют промышленный потенциал столицы, а также создают новые рабочие места для москвичей», — сказал Максим Ликсутов.

Завод строит резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Доза Тех», которая входит в научно-производственное предприятие «Доза». Реализация проекта проходит при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Здесь наладят выпуск дозиметров, радиометров и другой аппаратуры для атомной промышленности и ядерной медицины. Реализация проекта позволит компании нарастить производственные мощности и увеличить объёмы высокотехнологичной продукции.

Производственный объект возводится под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы.

«Здание высотой до 10 этажей с одним подземным уровнем будет расположено на земельном участке площадью более 1,2 га. Инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы уже провели первую выездную проверку, в ходе которой оцениликачество выполненного объёма конструкций, а также организацию площадки и бытового городка на соответствие утверждённым проектным решениям», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» в 2026 г. отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва активно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Мероприятия, проходящие в рамках этого, вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».