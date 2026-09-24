Разделы

Телеком
|

Туристы Бурятии стали чаше посещать Иволгинский дацан

Компания МТС с помощью собственной аналитической платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Республику Бурятия летом 2026 г. и составила цифровой портрет туриста. Самый большой прирост из популярных туристических локаций показал Иволгинский дацан, а основную группу гостей сформировали жители соседних регионов из Иркутской области и Забайкальского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, 59% гостей посетили этим летом Бурятию с туристическими целями, и 41% приезжали в республику с рабочей поездкой или приезжали в гости к родным или друзьям. Самыми популярными точками притяжения для туристов стали Кабанский район, где находятся популярные места отдыха на Байкале, город Улан-Удэ, а также Иволгинский район, куда приезжают ради посещения знаменитого дацана. При этом количество туристов в данную локацию увеличилось на 10% по сравнению с летом 2025 г.

Наибольшее количество гостей прибыли из Приангарья (35%), на втором месте стали жители Забайкальского края (10%), третью строчку поделили туристы из Красноярского края и Московской области (4%). Также республика активно принимала жителей из Новосибирской области, Приморского края, Республики Саха (Якутия) и Кемеровской области. Большинство иностранных туристов приехали из Китая, а также Белоруссии и Монголии. При этом, 92% туристического потока пришлось на российских туристов, и только 8% на иностранных.

Аналитики МТС отмечают, что чаще всего Бурятию посещали мужчины – их доля в общем турпотоке составила 55%. Наиболее многочисленную группу туристов составили люди 35-44 лет, а реже всего республику посещали пенсионеры старше 64 лет.

«Популярность Бурятии среди туристов обусловлена наличием озера Байкал, который с каждым годом притягивает гостей из новых регионов и стран. Платформа «Геоэффект» позволяет увидеть полную картину турпотока и составить цифровой портрет туриста. Недавно мы расширили функционал платформы и внедрили ИИ-расшифровщика для консолидации аналитики. В сервисе могут отображаться пиковые дни посещаемости, влияние погоды и дня недели, а также можно задать статистику по заданной аудитории, например, «спорт», «кино», «рестораны» или «шопинг». Такие нововведения становятся еще более эффективным инструментом для аналитики и дальнейшего привлечения туристического потока в регион», – сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы контейнеризации (Kubernetes) 2026

Российские власти обсуждают ограничения на продажу SIM-карт

Kubernetes растет быстрее, чем компании успевают им управлять

Отечественные не нужны. Государство на миллиарды рублей скупает китайские коммутаторы, игнорируя российские

Российские аналоги Zabbix переводят мониторинг на промышленную основу

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще