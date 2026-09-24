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«Т-Банк» запустил оплату мобильной связи у зарубежных операторов

«Т-Банк» добавил в свое приложение возможность оплачивать мобильную связь операторов из 10 стран — без комиссии и так же просто и удобно, как и в Рjccbb. Теперь клиенты могут пополнить баланс 37 крупнейших провайдеров сотовой связи из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана — 90% операторов этих стран. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Средства поступают на счет в течение пары минут. Платеж проходит без комиссии в рублях и автоматически конвертируется в валюту страны оператора. Финальную сумму пополнения можно увидеть в приложении мобильного оператора.

Михаил Романов, руководитель отдела платежей «Т-Банка»: «Для нашего клиента оплата мобильной связи за рубежом ничем не должна отличаться от оплаты связи в России. Это становится рутинной задачей для тех, кто живет на две страны или помогает близким. Чтобы выполнять эту задачу было проще и удобнее, мы подключили около 90% операторов из 10 стран и планируем расширять список. Уже более 200 тыс. наших клиентов воспользовались опцией в тестовый период, что говорит о ее востребованности».

Как оплатить зарубежную связь

В приложении «Т-Банка» открыть раздел «Платежи» → «Мобильная связь» → выбрать страну → выбрать оператора → ввести номер телефона и сумму.

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На экране оплаты будет сумма, которую вы переводите в рублях. Финальную сумму пополнения в валюте можно увидеть на сайте или в приложении мобильного оператора.

Функция доступна клиентам «Т-Банка» с любыми версиями приложения. Оплата мобильной связи у операторов Азербайджана доступна на версиях, начиная от 7.13 для смартфонов на OC Android и 7.9 для смартфонов на iOS.

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