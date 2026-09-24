Servicepipe и Nubes расширяют партнерство: клиентам облачного провайдера стала доступна продвинутая защита от ботов

Servicepipe, российский разработчик решений для высокоточного контроля трафика, и облачный провайдер Nubes объявляют о новом этапе сотрудничества. Теперь клиентам Nubes доступна защита от автоматизированных угроз на уровне веб-приложений и API — решение Servicepipe Web DDoS & Bot Protection. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Компании начали совместную работу в конце 2023 г., сфокусировавшись на базовых направлениях защиты сетевой инфраструктуры. Успешный опыт взаимодействия и подтвержденная эффективность совместных сервисов позволили вывести партнерство на новый уровень. Интеграция антибот-технологий Servicepipe (L7) в состав сервисов Nubes дает возможность клиентам провайдера легко выстроить комплексную эшелонированную защиту своих цифровых продуктов.

В рамках расширения партнерства Servicepipe и Nubes планируют реализовать ряд совместных проектов и пилотных внедрений. Они позволят протестировать возможности Servicepipe Web DDoS & Bot Protection в инфраструктуре клиентов Nubes.

«Количество и сложность киберугроз продолжают расти, и эшелонированная защита становится необходимостью для все большего числа российских компаний, — сказала Анна Станюлис, руководитель отдела по работе с партнерами Servicepipe. — Партнерство с Nubes позволяет нам сделать такую защиту доступнее и эффективнее для бизнеса, который работает в облаке».

«Мы интегрировали Servicepipe Web DDoS & Bot Protection так, чтобы клиенты могли подключить защиту веб-приложений в несколько кликов и управлять ею через единую консоль. Это избавляет их от необходимости самостоятельно разворачивать и сопровождать антибот-инфраструктуру, а наша команда киберзащиты обеспечивает непрерывную поддержку и мониторинг. Такой подход позволяет бизнесу закрывать критичные риски на уровне приложений, не отвлекая ресурсы на сложные интеграционные проекты», — сказал Дмитрий Шкуропат, руководитель команды киберзащиты Nubes.