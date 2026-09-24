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Решение Т2 помогает «Эн+» выявлять риски возгорания угля

Т2, российский оператор мобильной связи, и провайдер «Эн+ Телеком», отвечающий за цифровизацию процессов в холдинге «Эн+», обеспечили высокотехнологичными услугами площадки угледобывающей компании «Эн+ Уголь» в Иркутской области. Компания установила девять базовых станций на разных угольных разрезах региона. Об этом CNews сообщили представители Т2.

На участке «Мугунский» филиала «Разрез "Тулунуголь"» оператор организовал цифровой мониторинг состояния угольных складов и раннего обнаружения температурных аномалий с помощью квадрокоптера. Решение помогает повысить промышленную безопасность и эффективность производства.

При поддержке специалистов «Эн+ Телеком» Т2 обеспечил почти 100-процентноее покрытие мобильной связью угледобывающих подразделений компании в Черемхово и Тулуне, а также Черемховском, Тулунском, Усть-Илимском, Аларском и Нукутском районе. Устойчивая мобильная связь стала основой для передачи данных со всей карьерной техники и оборудования в режиме реального времени, что позволило масштабировать цифровизацию производства.

Еще один телеком-проект – цифровой мониторинг состояния угольных складов и раннего обнаружения температурных аномалий. Он реализован на участке «Мугунский» филиала «Разрез "Тулунуголь"», где бурый уголь добывают с 1990 г. Работа с ним требует особого контроля: под воздействием осадков, движения воздуха и прямых солнечных лучей уголь имеет свойство самовоспламеняться. Поэтому важно своевременно выявлять участки, где температура начинает повышаться.

Качественная мобильная связь на производственной площадке позволяет специалистам угольного разреза оперативно получать данные цифрового мониторинга, который ведется с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизором. Во время облета фиксируется температура на поверхности и в глубине угольного штабеля – так выявляются зоны возможного нагрева.

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Раннее обнаружение температурных аномалий снижает риск возгораний и техногенных инцидентов, повышая уровень промышленной безопасности. Предотвращение самонагревания сохраняет потребительские свойства топлива, поставляемого на ТЭЦ Иркутска, Ангарска, Зимы и других городов области.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «Угольная отрасль, безусловно, важная составляющая экономики Иркутской области. От стабильной работы предприятий зависят поставки топлива на ТЭЦ, энергоснабжение городов и функционирование целого ряда промышленных объектов региона. Поэтому для нас важно, чтобы связь на производственных площадках решала не только базовые коммуникационные задачи, но и напрямую способствовала повышению безопасности производства. Сейчас мы реализовали этот подход на практике. Наши технические специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями для проведения точных инженерных расчетов и детального радиопланирования даже в сложных условиях промышленных зон. Мы готовы тиражировать этот опыт и брать на себя реализацию подобных проектов, гарантируя качество и отказоустойчивость связи на самых важных объектах инфраструктуры».

Максим Павленко, генеральный директор «Эн+ Телеком»: «Для нас как для инфраструктурного партнера особенно важно, чтобы телеком-решения работали на реальные бизнес-задачи и повышали безопасность производства. Этот проект – хороший пример того, как качественная связь становится инструментом превентивного контроля».

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