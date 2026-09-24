Путешественники выбирают отдых в горах: аналитика Mail и «Авито Путешествий»

«Почта Mail» совместно с Hi-Tech Mail и «Авито Путешествия» выяснили, какие направления россияне выбирают для осенних путешествий и как подходят к организации поездок. Одним из главных трендов осени стал спрос на загородный и отдых в горах: аренда домов в Нальчике выросла на 39%, в Белокурихе — на 23%, в Архызе — на 17%. Об этом CNews сообщили представители Mail.

В сентябре 2026 г. «Почта Mail» ежедневно обрабатывает в среднем 15,6 млн чеков в категории «Путешествия» — на 26% больше, чем годом ранее. Расходы на билеты снизились на 16%, а на аренду жилья — в три раза. Путешественники стали искать более выгодные варианты транспорта и проживания, сохраняя при этом готовность тратить больше на посещение туристических мест и получение впечатлений.

По результатам опроса Hi-Tech Mail, 40% опрошенных планируют путешествие по России, 28% — зарубеж, а 7% рассматривают как российские, так и зарубежные поездки. Еще каждый четвертый выбирает направление и составляет планы.

По данным «Авито Путешествий», среди популярных направлений внутри страны этой осенью оказались Московская и Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Калининградская область, Приморье и Татарстан. Это говорит о том, что направление привлекает все больше россиян даже по окончании летнего сезона.

Особенно заметно вырос спрос на аренду загородных домов в крупных региональных центрах: в Нижнем Новгороде (21%), Екатеринбурге (15%), Ростове-на-Дону (9%) по сравнению с осенью 2025 г. года.

К организации поездки россияне готовятся заранее. Каждый третий планирует путешествие более чем за три месяца, еще четверть — за один-три месяца. Однако жилье бронируют ближе к дате. Аналитики «Авито Путешествий» выяснили, что квартиры снимают в среднем за 15 дней до поездки, а загородные дома — за 30 дней. Исключением стали курортные направления — например, квартиры на черноморском побережье бронируют в среднем за 100 дней.

При подготовке к поездке более половины россиян (57%) хранят билеты и подтверждения бронирований в электронной почте, по 40% — в приложениях сервисов и выгружают на смартфон. При этом 27% опрошенных распечатывают документы.

*Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail в сентябре 2026 г. Всего в нем приняли участие 3,224 тыс. россиянина. В вопросах с множественным выбором респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.