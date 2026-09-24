Проведена оценка цифровой зрелости девелоперов Курской области

ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) совместно с Минстроем России и Правительством Курской области провела оценку цифровой зрелости девелоперов региона. В исследовании приняли участие все 15 компаний, ведущих жилищное строительство в Курской области, на них приходится 100% строящегося жилья региона, или 373 тыс. кв. м. По итогам оценки средний уровень цифровой зрелости составил 25%, что соответствует базовому уровню.

Наиболее высокий показатель зафиксирован у крупных девелоперов, которые строят более 50 тыс. кв. м жилья: их уровень цифровой зрелости составляет 55% и соответствует среднему уровню. У средних компаний показатель составляет 20%, у малых — 25%.

Одним из ключевых направлений цифровизации остаются технологии информационного моделирования. ТИМ/BIM используют 20% девелоперов региона, они отмечают практический эффект от технологий. По данным ДОМ.РФ, использование информационного моделирования позволяет снизить количество ошибок в проектной документации на ранних стадиях до 80%, а также в 1,5 раза ускорить получение данных из проекта для расчёта объёмов работ и стоимости строительства.

ИИ используется в работе 13% девелоперов региона. Крупные компании применяют искусственный интеллект для анализа качества обработки звонков менеджерами по продажам, а по итогам пилотных проектов это позволило увеличить конверсию до 20%. Помимо этого, ИИ используют в строительном контроле и для обеспечения требований безопасности на объектах. Также в рамках цифровой трансформации Курская область с 1 сентября 2026 года перешла к реестровой модели выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

«Оценка цифровой зрелости нужна прежде всего для того, чтобы увидеть реальные точки роста, а не просто зафиксировать уровень внедрения технологий. Результаты по Курской области показывают, что сегодня основной резерв связан с системностью: ТИМ и ИИ уже дают компаниям измеримый эффект, но пока используются точечно. Впоследствии необходимо выстроить цифровые решения вокруг ключевых процессов девелопмента и принимать решения на основе данных, тогда цифровизация становится инструментом управления сроками, затратами и качеством строительства, а не отдельным ИТ-проектом», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Оценка цифровой зрелости девелоперов Курской области проведена в рамках работы Центра компетенций по цифровизации жилищного строительства эксперт.дом.рф на базе «ДОМ.РФ Технологии». Результаты исследования позволяют определить основные направления цифровой трансформации компаний региона и сформировать практические рекомендации по развитию цифровых компетенций.

«Цифровая трансформация строительной отрасли является одним из ключевых условий повышения эффективности управления строительным комплексом Курской области. Внедрение современных информационных систем и использование цифровых инструментов позволяют обеспечить прозрачность процессов, повысить качество планирования и контроля реализации проектов, сократить сроки принятия управленческих решений и улучшить координацию действий всех участников отрасли. Благодарю коллег из ДОМ.РФ за системную поддержку и совместную работу по развитию строительной отрасли в регионе. Уверена, что запланированная стратегическая сессия станет важной площадкой для выработки конкретных решений, определения дальнейших приоритетов и формирования единого подхода к цифровой трансформации строительного комплекса Курской области. Только объединяя усилия, мы сможем обеспечить устойчивое развитие отрасли и успешно реализовать поставленные перед нами задачи», — отметила министр восстановления, развития приграничья и строительства Курской области Светлана Дроздова.