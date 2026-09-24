Промышленность и торговля Прикамья активнее всего используют облачное резервное копирование

МТС совместно с MWS Cloud проанализировали потребление услуг резервного копирования российскими компаниями по итогам первого полугодия 2026 г. Пермский край – в числе регионов Приволжского федерального округа, где бизнес активно применяет облачное резервное копирование. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди отраслей региона наибольший объем потребления и число компаний-пользователей обеспечивают обрабатывающая промышленность, оптовая торговля и торговля автотранспортом. Именно на эти направления приходится основная часть пользователей сервиса в Пермском крае.

Сервисы резервного копирования MWS Cloud позволяют компаниям и индивидуальным предпринимателям сохранять данные в облаке. При повреждении или потере исходной информации ее можно восстановить в виртуальной инфраструктуре MWS Cloud или выгрузить на площадку заказчика. Обычно в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений.

«Для предприятий Прикамья сегодня важно не просто хранить информацию, а быть уверенными, что она под защитой и доступна в нужный момент. Мы видим этот запрос и помогаем компаниям подобрать решение под их задачи — с учетом масштаба, отрасли и ИТ-инфраструктуры», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Другими регионами-лидерами по использованию резервного копирования в Приволжском федеральном округе стали Нижегородская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Самарская область, Кировская область.