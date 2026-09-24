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Предприятия обрабатывающей промышленности в лидерах по использованию резервного копирования на Южном Урале

МТС Web Services, входящая в группу МТС, проанализировала спрос на резервное копирование у компаний в Челябинской области и других регионах страны во II квартале 2026 г. Челябинская область заняла третье место на Урале по числу компаний, использующих сервис. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По объему потребления резервного копирования Челябинская область вошла в топ-20 регионов России, заняв 16 место в рейтинге, а по числу компаний, использующих сервис, — 18 место. По данным аналитиков MWS Cloud, чаще всего в Челябинской области решением пользуются предприятия обрабатывающей промышленности, оптовой торговли и торговли автотранспортом, а также строительные компании.

Сервисы резервного копирования MWS Cloud позволяют компаниям и индивидуальным предпринимателям сохранять данные в облаке. При повреждении или потере исходной информации ее можно восстановить в виртуальной инфраструктуре сервиса или выгрузить на площадку предприятия. Обычно в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений.

«Южноуральские предприятия проактивно применяют цифровые сервисы в своей работе, в том числе используют облачную платформу МТС. Переход на виртуальную инфраструктуру позволяет бизнесу гибко управлять ИТ-ресурсами и развивать их без существенных расходов на покупку собственного дорогостоящего оборудования. Такие решения обеспечивают надежную защиту критически важной информации и безотказную работу цифровых систем южноуральских компаний», — сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

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