МТС ускорила сеть LTE для жителей пяти северных поселков в Магаданской области

МТС провела модернизацию мобильной сети в населенных пунктах Магаданской области. Специалисты улучшили покрытие и скоростные параметры мобильной сети в поселках Омсукчан, Сеймчан, Дукат, Усть-Хакчан и Усть-Омчуг. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС модернизировали мобильную сеть для почти 6000 жителей северных поселков и сотрудников горнодобывающих предприятий, расположенных неподалеку. В зону нового качества сети попали многоквартирные жилые дома, а также социальные объекты: детские сады, школы, больницы, фельдшерские пункты, библиотеки, музей, спортшкола в поселке Сеймчан, физкультурный комплекс в Усть-Омчуге. Новое качество связи поможет жителям пользоваться привычными сервисами и приложениями даже в часы пиковой нагрузки на сеть – в вечерние часы, в выходные и праздничные дни.

Скоростной мобильный интернет поможет автолюбителям, проезжающим мимо этих населенных пунктов, обновлять навигационные карты, сверяться с маршрутом, выбирать оптимальный путь с учетом погоды и дорожных условий, оставаться на связи с диспетчером, а также в случае необходимости оперативно запросить помощь через мессенджеры или экстренные службы. Также модернизация сети позволяет использовать технологию VoLTE одновременно для голосовых звонков и загрузки контента в сети интернет, а также для общения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Модернизация цифрового оборудования в поселках области – часть комплексной работы по развитию сети. Высокоскоростной интернет – это базовая потребность, поэтому мы улучшаем качество сети не только в областном центре Колымы, но и в удаленных населенных пунктах. Ввиду сложной транспортной доступности и суровых погодных условий мобильная связь позволяет онлайн решать бытовые и повседневные вопросы, а также удаленно работать или учиться. Высокоскоростной интернет открывает детям из этих поселков доступ к обучающим платформам, дистанционным олимпиадам и конкурсам, создавая равные образовательные возможности, что и у сверстников в крупных городах», – отметил директор МТС в Амурской области Евгений Никишин.