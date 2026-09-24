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МТС прокачала связь на исторической родине писателя Александра Грибоедова

ПАО «МТС» улучшила покрытие LTE в селе Грибоедово в городском округе Саранска республики Мордовия, которое основал дед русского писателя Александра Грибоедова. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета для сельских жителей выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в бывшем государственном селе Грибоедово, где сегодня располагаются частные жилые дома, магазины, кафе. Более 200 жителей населенного пункта теперь могут на новых скоростях пользоваться цифровыми сервисами, онлайн-банками, удаленно работать, общаться с близкими и получать государственные услуги.

Село Грибоедово основали служилые дворяне Грибоедовы. Первым известным владельцем был Федор Грибоедов — он приходился дедом знаменитому писателю Александру Сергеевичу Грибоедову, который создал комедию в стихах «Горе от ума». Местные жители сохраняли память о знаменитом земляке, хотя официально музей здесь не открыли. Только после перестройки, краеведы начали изучение истории села и восстановление некоторых элементов старинной усадьбы Грибоедовых. Сегодня туристы, которые приезжают в село, могут увидеть памятный знак в честь Александра Сергеевича, установленный в 2000-е годы.

Также специалисты МТС установили новые базовые станции в поселках Ремзавод и Пушкино в городском округе Саранска. Новое качество связи ощутили более 300 местных жителей, которые теперь могут пользоваться технологией VoLTE: вызовы устанавливаются почти мгновенно, обеспечивая кристально чистое звучание и позволяя не прерывать интернет-сеанс во время разговора. Функция бесплатная и активируется в настройках смартфона.

«Сегодня Мордовия становится все более привлекательной для туристов, которые хотят погрузиться в историю, познакомиться с культурным наследием и посетить места, связанные с выдающимися личностями. Чтобы чувствовать себя комфортно им нужна связь, чтобы проложить маршруты, пользоваться онлайн-картами и делиться впечатлениями в соцсетях. Поэтому мы усиливаем сеть МТС в регионе, чтобы качественная связь была доступна не только нашим жителям, но и путешественникам даже в часы пиковой нагрузки, когда поток гостей особенно велик», — сказал директор МТС в Мордовии Андрей Шишкин.

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Ранее МТС запустила LTE в историческом поселении смолокуров. Благодаря установке новой базовой станции высокоскоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь от МТС получили около полутора тысяч жителей поселка Смольный.

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