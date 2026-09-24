Мошенники взялись за старое, а блокировка вредоносных сайтов ускорилась: отчет Solar AURA о трансформации фишинга в 2026 году

Количество фишинговых ресурсов в первом полугодии 2026 г. выросло на 10%. Таковы данные исследования вредоносных ресурсов, выявленных сервисом центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар». Вместе с тем ускорились их блокировки – с суток до нескольких часов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В ходе анализа тактик мошенников специалисты выявили тренд на возвращение к старым схемам. Например, злоумышленники стали использовать фейковые сайты авторизации в банках, которые почти не встречались экспертам с 2020 г.

В первом полугодии 2026 г. сервис Solar AURA выявил и заблокировал фишинговых ресурсов на 10% больше, чем годом ранее. Вместе с тем выросла скорость реагирования на вредоносные ресурсы: медиана времени блокировки сократилась с 22 до 3,5 часа (на 84%), а доля ресурсов, заблокированных в течение суток, выросла с 54% до 81%. Доля блокировок не позднее четырех часов увеличилась с 24% до 52%, а длинный хвост ресурсов, живущих свыше 48 часов, сократился с 20% до 10%.

Наблюдая за фишинговыми схемами, эксперты Solar AURA обнаружили тренд на возвращение банковского мошенничества. Злоумышленники создают страницу, полностью имитирующую вход в онлайн-кабинет конкретного банка: с тем же логотипом, оформлением и фирменными цветами, что и у оригинала. Жертве предлагают ввести номер телефона, чтобы «получить код», – это классическая схема кражи одноразового пароля: введенный номер и полученный по SMS код позволяют злоумышленникам авторизоваться в настоящем личном кабинете жертвы от ее имени. Кроме того, появились мультибрендовые фишинговые страницы, которые предлагают выбрать один из нескольких популярных банков и авторизоваться через него.

«Если в 2019-2020 гг. подобное встречалось сплошь и рядом, то последние шесть-семь лет фишинговые страницы банков даже из списка топ-20 почти не попадались. Но именно в 2026 г. наметился тренд на возвращение в обиход таких сайтов, нацеленных непосредственно на клиентов кредитных организаций. Причина довольно проста: мошенники возвращаются к старым схемам в надежде, что про них забыли. И главное – если они возвращаются, значит, работают. Неэффективные схемы не становятся трендами у злоумышленников», – сказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

Из других наблюдений – злоумышленники продолжают эксплуатировать общественно значимую повестку. Под видом петиции или коллективного обращения к органам власти жертву пытаются заставить нажать на кнопку вида «подписать обращение» и авторизоваться для этого под аккаунтом популярного мессенджера. Как только человек соглашается, он теряет доступ к учетной записи.

«Современные фишинговые сайты, нацеленные на кражу учетных данных мессенджеров, спокойно обходят и двухфакторную аутентификацию. Ее использовать, конечно, стоит, но это не панацея: методы социальной инженерии, которые применяются на подобных ресурсах, легко провоцируют человека ввести и первый фактор, и второй», – сказал Александр Вураско.