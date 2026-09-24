Мошенники создают поддельные интернет-магазины на старте официальных продаж iPhone 18

После официального старта продаж iPhone 18 следом за поклонниками продукции Apple активизировались и злоумышленники. Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили поддельные веб-сайты, на которых предлагается приобрести новые смартфоны со скидкой. Мошеннические ресурсы были обнаружены на разных языках, включая русский, английский, португальский и арабский. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Смартфон «по предоплате». На одном из русскоязычных мошеннических ресурсов предлагается приобрести новые модели iPhone по более низкой стоимости, чем на других онлайн-площадках. Чтобы вызвать доверие, сайт оформили в стиле, похожем на дизайн официального интернет-магазина Apple.

На сайте мошенники предлагают сначала оплатить 50% стоимости смартфона, а остальную сумму — якобы после получения товара. Доставить устройство обещают в течение семи дней после официального старта продаж.

При этом для оплаты злоумышленники просят потенциальных покупателей поделиться своими личными контактами, включая аккаунт в Telegram. Затем они связываются с ними и в ходе общения пытаются выманить денежные средства уже за пределами интернет-магазина. Таким образом, пользователи рискуют потерять как деньги, так и личные данные, которые могут использоваться для дальнейших атак.

Смартфон за биткоины. На другом мошенническом ресурсе, но уже на английском языке, пользователям предлагают купить новые гаджеты со скидкой 25%. При этом оплатить покупку якобы можно биткоинами. Интерфейс также напоминает официальный интернет-магазин Apple. Чтобы оформить заявку, потенциальных жертв просят ввести личную информацию и перевести деньги на криптокошелек — однако на самом деле они попадут в руки мошенников.

«Мошенники всегда активизируются в преддверии старта громких продаж — ажиотаж среди покупателей повышает шансы на успех. Мы рекомендуем пользователям быть предельно внимательными и покупать устройства только в проверенных официальных интернет-магазинах. Особенно стоит насторожиться, если предложения выглядят слишком заманчивыми, например, цены сильно ниже, чем анонсировал производитель, или линейка продукции значительно шире — это одни из ключевых признаков мошенничества», — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Рекомендации «Лаборатория Касперского»

Проверять подлинность сайтов перед тем, как ввести личные данные, в том числе обращать внимание на корректность URL и название ресурса.

Не вводить данные карт на сомнительных ресурсах. Чтобы снизить риски, можно завести отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок.

Использовать надежные защитные решения, эффективность которых подтверждается независимыми тестами.