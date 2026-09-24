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«Мосэлектрощит» усиливает инфобезопасность предприятия

«Мосэлекторщит» (входит в группу «НЭК») завершил проект по переходу на защищенное отечественное программное обеспечение. Более 400 рабочих мест на предприятии вошли в новый контур информационной безопасности и получили защиту от внешних киберугроз. Об этом CNews сообщили представители ГК X-Com.

Основной задачей проекта была модернизация и усиление системы информационной безопасности компании, внедрение системы резервного копирования, криптографии и комплексной антивирусной защиты. В качестве импортозамещающих решений были выбраны продукты Kaspersky и «Киберпротект» для физического сервера, платформ виртуализации и рабочих станций. Исполнителем проекта выступила ГК X-Com.

Проект реализован в условиях растущего спроса российской промышленности на отечественные цифровые решения и соответствует курсу на импортозамещение критически важных ИТ‑систем. Сегодня на фоне усиления внешних угроз и санкционного давления предприятия стремятся минимизировать зависимость от зарубежных технологий. Рост киберугроз и риски отключения иностранного софта побуждают бизнес делать ставку на устойчивые и контролируемые внутри страны решения, гарантирующие непрерывность производственных процессов и защиту инфраструктуры. В этих условиях внедрение российских цифровых продуктов выступает ключевым элементом обеспечения технологической независимости и долгосрочной устойчивости предприятия.

«Наша компания уже третий год сотрудничает с ГК X-Com и последовательно реализует задачу по импортозамещению и переходу на отечественное программное обеспечение, – сказал генеральный директор компании «Мосэлектрощит» Николай Шемякин. – Функционал обоих внедренных решений соответствует нашим требованиям и входит в реестр Минцифры. Мы получили комплексную систему защиты данных, резервного копирования и антивирусной безопасности на основе российских ИТ-решений».

«Сейчас у все большего количества заказчиков востребовано реестровое ПО, и мы с особым вниманием относимся к проектам по его внедрению», - сказал Николай Фатнев, руководитель отдела ПО ГК X-Com.

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