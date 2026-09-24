«МойОфис» усиливает кросс-платформенность редакторов в новом релизе 26.3

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет релиз 26.3 для нескольких ключевых продуктов компании. В новой версии решений «Документы Настольные», «МойОфис для дома» и «МойОфис Образование» редакторам стала доступна технология автоматического подбора и замены отсутствующих шрифтов «на лету» без искажения структуры документов на любых операционных системах. Также обновление расширяет математический аппарат табличного редактора функциями прогнозирования и содержит дополнения для более комфортной работы с текстом и таблицами. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Главным технологическим новшеством релиза стала встроенная система автоматической замены отсутствующих шрифтов «на лету» при открытии текстовых файлов, таблиц и презентаций. Редакторы «Мой Текст», «Моя Таблица» и «Моя Презентация» теперь корректно отображают документы, созданные в сторонних офисных программах, даже при отсутствии оригинальных гарнитур в операционной системе пользователя. Данное решение предотвращает искажение разметки и доступно на всех поддерживаемых платформах.

Для дополнительного удобства пользователей реализовано сохранение масштаба документов при повторном открытии файлов в редакторах «Мой Текст» и «Моя Таблица». Также в редакторах появилась возможность поиска и замены непечатаемых символов, а для операционных систем macOS и Linux стала доступна темная тема оформления интерфейса. Дополнительно в текстовом редакторе была усовершенствована проверка орфографии, позволяя задавать конкретный язык проверки для выделенного фрагмента или всего текста целиком. В целях улучшения навигации в редакторы «МойОфис» добавлена функция быстрого доступа к каталогу рабочих документов, отображающая открытые файлы и пути к ним непосредственно в главном меню с возможностью быстрой очистки списка просмотра.

В редакторе «Моя Таблица» реализована поддержка функций прогнозирования TREND (ТЕНДЕНЦИЯ) для вычисления линейных значений на базе накопленной информации, а также формул FORECAST.LINEAR (ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН) и FORECAST (ПРЕДСКАЗ) — это гарантирует совместимость с расчетными моделями из сторонних приложений. На боковую панель инструментов добавлены новые математические и тригонометрические функции, включая формулы ВРЕМЯ, ОСТАТ, ОТБР, ОКРВВЕРХ и COS. Для комфортной работы с примечаниями пользователи теперь могут управлять видимостью заметок — скрывать или показывать как отдельные комментарии, так и все заметки в документе одновременно. Также можно скрывать или отображать сетку рабочей области таблицы, а новое сочетание клавиш Ctrl+Shift со стрелками направления упрощает выделение заполненных диапазонов данных от курсора до первой или последней записи строки или столбца.

Улучшен интерфейс прикладного программирования Document API для платформ Python, C++, C# и макрокоманд LUA. Разработчики получили возможность программно переносить форматирование или чистые значения между ячейками таблиц, вставлять разрывы страниц с помощью макрокоманд, а также динамически запрашивать индекс активного листа и общее число вкладок в документе.

В релизе 26.3 для редакторов «МойОфис для дома» и «МойОфис Образование» теперь также стали доступны новые функциональные возможности: просмотр детальной статистики документа в редакторе «Мой Текст»; темная тема для пользователей ОС macOS и Linux; работа с условным форматированием таблиц на панели редактора и операции над группой листов; поддержка работы с файловой системой в VBA; улучшенная проверка орфографии для выделенного фрагмента текста или всего документа при установке языков проверки; поддержка файлов формата HTML.