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Летом мошенники звонили жителям Чувашии под видом коллекторов

ПАО «МТС» с помощью сервиса «Защитник» проанализировала нежелательные звонки в Чувашии. С июня по август чаще всего мошенники досаждали жителям под видом сотрудников центра поддержки. За это время сервис заблокировал почти два миллиона звонков злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов, наиболее активны злоумышленники были в августе, когда родители, школьники, студенты постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года. На этот месяц выпало 90% от всех мошеннических звонков.

Чаще всего недоброжелатели притворялись коллекторами (16%), досаждали жителей фальшивыми рекламными предложениями (11%), притворялись представителями госорганов (8,9%), сотрудниками социальных организаций и фондов, служб доставки и маркетплейсов (8%).

«Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана, и порой даже бдительные абоненты попадаются на их уловки. Поэтому мы постоянно совершенствуем технологии и алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание таких вызовов. Сейчас ИИ успешно определяет признаки обмана и предупреждает абонента о возможном мошенничестве уже во время разговора. Также «Защитник» сигнализирует о мошеннических вызовах близким. Это позволяет создать дополнительный уровень защиты от злоумышленников, которые пытаются войти в доверие к пожилым людям и детям», — сказала директор МТС в Чувашии Нина Краснова.

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