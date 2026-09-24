Крупный бизнес наиболее активно внедряет ИИ (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучает распространение и использование технологий искусственного интеллекта в организациях, за исключением субъектов малого предпринимательства. Анализ основан на данных сплошных обследований крупных и средних организаций, проведенных Росстатом в 2025–2026 гг. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В анализе под технологиями ИИ понимается совокупность технологий, включающая обработку визуальных данных (в том числе компьютерное зрение), звуковых данных (в том числе распознавание и синтез речи) и текста, интеллектуальную поддержку принятия решений и управления, а также технологии повышения эффективности ИИ.

Главные выводы

В 2025 г. в крупных и средних организациях выросла востребованность технологий ИИ. Об этом свидетельствуют увеличение числа организаций, сообщивших об их применении, и рост затрат на внедрение таких технологий. В среднем технологии ИИ используют порядка 5,2% крупных и средних организаций, что на 0,4 п. п. больше, чем в 2024 г.

Уровень распространения ИИ существенно зависит от размера организации. Так, в компаниях с численностью работников более 500 человек доля пользователей ИИ достигает 17%, в то время как в организациях, в которых заняты менее 100 человек (это самая многочисленная группа), — 4,3%.

Наиболее востребованы среди ИИ-технологий решения для обработки визуальных данных и текста: к ним обращаются около двух третей организаций, применяющих ИИ, причем спрос на технологии обработки текста вырос по сравнению с 2024 г. почти вдвое. Наименее распространены технологии повышения эффективности ИИ.

Организации применяют ИИ во всех основных бизнес-процессах: примерно каждая вторая — в маркетинге и продажах, управлении персоналом и производстве продукции, каждая четвертая — в управлении организацией.

Чаще всего компании внедряют готовое коммерческое ПО (этот вариант выбрали 56% пользователей ИИ) или модифицированное сторонними организациями (51,8%). Собственными силами ПО разрабатывают или дорабатывают лишь 10–15% организаций. За год существенно выросла доля компаний, использующих бесплатные ИИ-решения.

Среди главных эффектов внедрения ИИ почти две трети (62,7%) организаций выделили повышение качества и эффективности бизнес-процессов. Свыше половины (51,1%) отметили улучшение качества и эффективности производственных процессов, 41,4% — рост доходов (в том числе за счет совершенствования продукции и услуг, более эффективного маркетинга и расширения клиентской базы), каждая четвертая (24,1%) — рост производительности труда. О снижении численности работников в результате внедрения ИИ сообщили 9,1% организаций-пользователей ИИ.

Дальнейшему распространению технологий ИИ будет способствовать преодоление таких сдерживающих факторов, как высокие затраты (отметили 54% респондентов), недостаточность и невысокое качество массивов данных (34%), необходимость привлечения квалифицированных кадров (33%) и развитие ИКТ-инфраструктуры организации (32%).