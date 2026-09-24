Компании из секторов ИТ, АПК и энергетики нарастили закупки в Москве и области в 2026 году

Коммерческие компании Москвы и Московской области по итогам I полугодия 2026 г. увеличили объем закупок на 10% на электронной торговой площадке B2B-Center, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Регион занял первое место в топ-10 субъектов России по концентрации закупочного спроса. Также в лидерах по объему закупок – Самарская, Свердловская области, Забайкальский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кемеровская область, Татарстан, Краснодарский и Хабаровский край.

Ритейл остается крупнейшим сегментом спроса

Наибольший объем закупок в регионе традиционно формирует розничная торговля – объем закупок в первом полугодии 2026 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. Компании закупали в первую очередь программное обеспечение, рекламные услуги, хозтовары, тару и упаковку, компьютерную и офисную технику, а также транспортные услуги. При в целом стабильной динамике сегмента резко выросли закупки продуктов питания (+445%), хозтоваров (+308%) и серверного и сетевого оборудования (почти +50%).

Пищевая промышленность и жилищное строительство показали двузначный рост

Закупки предприятий пищевой промышленности выросли на 17% – компании закупали рекламные материалы, тару и упаковку, резинотехнические и асбестотехнические изделия, ПО, пищевое оборудование и контрольно-измерительные приборы. Заметнее всего выросли закупки пищевого оборудования (+188%). Рост закупок оборудования отраслевые аналитики связывают с продолжающимся курсом на импортозамещение и модернизацию производственных мощностей. Кроме этого, увеличение закупок оборудования и упаковки в отрасли может отражать рост заказов от ритейлеров на производство продукции под собственными торговыми марками.

Еще более выраженную динамику показал сегмент жилищного строительства – рост на 59%. Компании нарастили закупки кабеля и электротехнической продукции (+520%), строительных материалов (+151%), светопрозрачных конструкций (+108%), грузоподъемного оборудования и складской техники (+104%), а также металлопроката (+24%). Это соотносится с данными Росстата: на фоне общероссийского падения ввода жилья на 18% в I полугодии 2026 г., Москва стала единственной среди крупных агломераций, показавшей рост — ввод жилья увеличился на 9,1%.

Финансовый сектор и HoReCa – разнонаправленная динамика

В финансовом секторе объем закупок снизился на 20%, при этом отдельные категории выросли: услуги по перевозкам (+50%) и текстильная продукция, преимущественно корпоративный мерч (+35%). Снижение закупок в секторе соотносится с общей тенденцией на рынке: на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки и роста операционных издержек российские банки оптимизируют расходы.

Сегмент HoReCa, напротив, показал рост на 31% – компании увеличили закупки продуктов питания (+46%), строительных работ (+56%), рекламных услуг (+46%), систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения (+46%) и типографической и сувенирной продукции (+133%).

ИТ, АПК и энергетика: точки роста

Закупки ИТ-компаний выросли на 7%. Заметнее всего прибавили закупки систем вентиляции, отопления и кондиционирования (+367%), серверного и сетевого оборудования (+45%), программного обеспечения (+44%) и охранно-пожарных систем (+30%). Рост в сегменте отражает общеотраслевой тренд: в 2026 г. крупнейшие операторы связи ускоренно переходят на отечественное сетевое оборудование — суммарно «большая четверка» планирует развернуть около 9 тысяч базовых станций российского производства до конца года.

Компании агропромышленного комплекса увеличили закупки на 3%, при этом выросли закупки оборудования для сельхозтехники, запчастей к автотранспорту – на 14%, тары и упаковки – на 43%.

Наиболее заметный рост показала энергетика – плюс 81%. Компании нарастили закупки объектов сетевого хозяйства (+170%), трубопроводной арматуры (+209%), насосного оборудования (+200%) и химической продукции (+500%). Тенденция согласуется с общим ростом инвестиционных программ теплоснабжающих компаний в регионах России, в том числе в Московом регионе.