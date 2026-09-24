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Количество подписчиков сервиса «Магнит Плюс Премиум» превысило 2 млн человек

«Магнит», продолжает наращивать количество пользователей «Магнит Плюс Премиум» - сервиса подписки, который является частью мультиформатной программы лояльности «Магнит Плюс» и предоставляет покупателям дополнительные выгоды. В сентябре 2026 г. аудитория сервиса «Магнит Плюс Премиум» превысила 2 млн пользователей. Этого результата удалось достичь менее чем за два года: подписка была запущена в октябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

«Магнит Плюс Премиум» позволяет подписчикам получать дополнительную выгоду при покупках в магазинах розничной сети «Магнит» всех форматов, а также в доставке. Подписка дает доступ к повышенному базовому кешбэку до 10% во всех форматах экосистемы «Магнита», увеличенный кешбэк до 50% на готовую еду, товары собственных торговых марок, чай и кофе. Также подписка позволяет выбирать в два раза больше любимых категорий (до 10 в месяц) и получать по ним кешбэк до 30%. Кешбэк начисляется в виде бонусов, которые можно потратить на следующие покупки, а 1 бонус равен 1 рублю. Подписчики могут оплачивать до 99% покупки с помощью бонусов, в то время как клиенты без подписки – только до 50%. Кроме того, «Магнит Плюс Премиум» обнуляет стоимость сборки и упаковки при доставке товаров.

Подпиской пользуются разные типы клиентов с разными миссиями внутри «Магнита». Большую часть аудитории сервиса подписки формируют два крупных кластера клиентов: те, кто чаще совершают покупки для семьи (включая детское питание, продукцию для животных, снеки, кондитерские изделия), и покупатели, часто заказывающие продукты для сбалансированного рациона с доставкой. У таких клиентов особой популярностью пользуются молочная продукция, мясо птицы, свежие фрукты, сыры. Более половины подписчиков – жители городов с населением до 500 тыс. человек.

Подписчиков от прочих клиентов отличают более высокие показатели транзакционной активности. Частотность покупок у подписчиков «Магнит Плюс Премиум» в среднем в 1,5 раза выше, чем у пользователей программы лояльности без подписки.

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Екатерина Гладникова, директор бизнес-формата «Магнит Плюс»: «Подписка «Магнит Плюс Премиум» позволяет нашим клиентам получать еще больше выгод в рамках повседневных трат во всей сети «Магнит». Удержание в подписке выше наших изначальных прогнозов и даже выше наших оптимистичных ожиданий. Наши клиенты очень любят этот сервис, остаются в нем надолго, а мы стараемся еще больше увеличить ценности для них внутри подписки».

Подписку можно подключить на сайте «Магнита» и в мобильном приложении «Магнит: акции и доставка». Первые 30 дней подписка будет бесплатной, а затем ее стоимость составит 99 руб. в месяц. Подписка продлевается автоматически, оплата следующего месяца списывается с привязанной к аккаунту банковской карты или с бонусного баланса.

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