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Каждый второй мошеннический звонок в Хабаровском крае от лжесотрудника оператора связи

МТС проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Хабаровского края в июне–августе 2026 г. Всего за три месяца сервис «Защитник» заблокировал более 9 млн нежелательных звонков в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По количеству заблокированных вызовов Хабаровск вошел в топ-20 городов России, заняв 17 место. Среди дальневосточных городов его обогнали только Владивосток и Чита.

Отдельно аналитики разобрали звонки с мошенническими легендами. Каждый второй такой звонок от лица якобы мобильного оператора (53%): абоненту предлагают продлить договор, сообщают о техническом сбое или пугают скорой блокировкой номера. На втором месте лжесотрудники социального или пенсионного фонда (23%), на третьем - замена домофона (14%): мошенники представлялись сервисным центром и настаивали на срочной замене оборудования.

Пик активности пришелся на июль и август: злоумышленники традиционно подстраиваются под возвращение к рабочему и учебному ритму – встраиваются в школьную повестку, маскируют фишинг под электронные дневники и сборы в родительских чатах.

Спам-звонки жителям Хабаровского края в этот период поступали чаще всего из банковской сферы и рекламы товаров и услуг. В этом сезоне к ним добавилась еще одна категория — звонки по задолженности.

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«Мошенники ищут поводы попроще и поближе — связь, домофон, коммунальные услуги. Такие звонки не вызывают первого подозрения, ведь операторы и сервисные службы действительно звонят людям. Наша задача выиграть время у злоумышленника: «Защитник» оценивает звонок в момент соединения и может подать абоненту сигнал прямо во время разговора, поэтому значительная часть подозрительных вызовов до человека просто не доходит. Но технологии работают только в связке с простой семейной договоренностью: ни один вопрос про код из СМС или перевод денег не должен решаться по телефону ни для родителей, ни для детей», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Искусственный интеллект «Защитника» анализирует каждый подозрительный звонок по более чем 200 признакам и может пресечь угрозу еще до того, как абонент поднимет трубку. Кроме того, инструмент на основе умных алгоритмов способен прямо во время разговора предупредить человека о потенциальном мошеннике.

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