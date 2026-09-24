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Каждый восьмой мошеннический звонок в Калининградской области совершен от лица социальных служб

Компания МТС проанализировала нежелательные звонки жителям Калининградской области летом 2026 г. По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», на долю поддельных пенсионных и социальных служб пришлось около 13% от всех зафиксированных мошеннических звонков в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего за этот период «Защитник» заблокировал более 4,3 млн нежелательных звонков в регионе. По данным экспертов сервиса, мошенники также активно совершали звонки от имени курьерских служб и маркетплейсов (10%), различных госструктур, включая правоохранительные органы и ведомства (7%) и операторов связи. Также злоумышленники часто предлагали инвестиции и дополнительный заработок (6%).

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Злоумышленники активизировались в конце лета, когда калининградцы постепенно возвращались к привычному ритму после отпускного периода. Почти половина всех звонков (47%) пришлась на август.

«Объемы телефонного спама показывают, что индустрия кибермошенничества постоянно эволюционирует и адаптирует свои сценарии под текущую повестку. Сегодня злоумышленники мастерски маскируются под самые разные структуры — от ведомств до курьерских служб. В такой ситуации стандартные черные списки малоэффективны. На помощь приходят алгоритмы Big Data и искусственного интеллекта. Защитные интеллектуальные системы непрерывно анализируют колоссальные массивы данных в реальном времени, вычисляя новые спам-схемы за доли секунды. Мы постоянно совершенствуем наши цифровые инструменты, чтобы полностью изолировать абонентов региона от нежелательного контента и обеспечить безопасность их личных данных и сбережений», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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