Каждый пятый работодатель считает, что сотрудники, часто постящие мемы в рабочих чатах, работают хуже

Работники, часто выкладывающие развлекательный контент в рабочие чаты, утверждают, что все успевают. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 офисных сотрудников из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Мемами, гифками, юмористическими картинками и смешными видео в рабочих чатах регулярно делятся 10% офисных сотрудников, иногда — 51%, никогда — 39%.

Женщины делают это активнее мужчин: часто — 12% против 9% соответственно, время от времени — 54% против 48%.

Чем моложе работники, тем больше они делятся смешным контентом с коллегами: среди сотрудников до 35 лет в общей сложности 73%, среди тех, кто старше 45 лет, — только 45%.

С ростом уровня дохода градус веселья в рабочей переписке снижается: среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. часто делятся мемами 13%, иногда — 56%, никогда — 31%, а среди тех, кто получает от 150 тыс., — 5%, 50% и 45% соответственно.

Сотрудники не считают, что подборка и рассылка веселого контента крадет рабочее время. Среди тех, кто часто выкладывает мемы в рабочих чатах, 94% утверждают, что за день успевают выполнить все рабочие задачи, среди тех, кто делает это периодически, — 88%, а среди тех, кто не делится ими никогда, — 84%.

Среди эйчаров каждый пятый (22%) отмечает отрицательное влияние чрезмерного увлечения мемами на рабочий процесс. 6 из 10 считают, что продуктивность и веселье в чатах никак не связаны. И только 5% говорят, что сотрудники, часто выкладывающие развлекательный контент в профессиональных чатах, работают лучше остальных.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 14-22 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: офисные сотрудники компаний, использующих мессенджеры для рабочих коммуникаций

Размер выборки: 1600 респондентов.