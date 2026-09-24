Исследование «ЮMoney»: почти две трети родителей дают детям больше карманных денег, чем планировали

Аналитики «ЮMoney» провели исследование и выяснили, как поколение альфа распоряжаются карманными деньгами.

Результаты опроса «ЮMoney» отражают тренд на постепенный отказ от традиционных наличных расчётов в пользу цифровых решений. Безусловно, наличные всё ещё популярны — 62% родителей выдают деньги «на руки», а 19% — пополняют копилку. Однако формат передачи средств стремительно эволюционирует: 43% респондентов переводят суммы на детскую банковскую карту, а 7% — на школьную карту.

Интересно, что этот переход решает важнейшую психологическую проблему — баланс между доверием и контролем. Если в прошлые десятилетия родителям приходилось требовать сдачу и бумажные чеки (сегодня так делают лишь 9% опрошенных), а также следить за тратами лично (11%), то современные финтех-решения позволяют действовать деликатнее. Аналитика показывает, что 26% родителей отслеживают траты ребёнка прямо в приложении своего банка. Это даёт детям ощущение полной свободы, а взрослым — спокойствие и прозрачную статистику.

«Мы наблюдаем качественный скачок в финансовой социализации детей. То, что 65% родителей считают необходимым завести карту ребенку уже в начальной школе (и лишь 22% откладывают это до старших классов), говорит о высоком уровне доверия к банковской инфраструктуре. Финтех-решения превратились из простого платежного инструмента в образовательный тренажер, где ребенок на практике учится управлять бюджетом, а аналитика помогает родителям вовремя дать нужный совет, не нарушая личных границ подростка», — сказала руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney» Наталья Ражева.

Структура самих расходов также претерпевает изменения, становясь более сложной и многогранной. Ожидаемо, на вершине потребительской пирамиды остаются сладости, снеки и напитки — на них спускают бюджет 68% детей. 24% занимают расходы на транспорт. Ярким маркером цифровой эпохи стало появление новых категорий трат, которых просто не существовало у предыдущих поколений. Наряду с традиционными покупками игрушек (27%), походами в кино и парки (17%), кафе с друзьями (17%) и канцелярией (16%), уверенную долю рынка занимают видеоигры и внутриигровые покупки (16%). Еще 8% бюджета уходит на онлайн-подписки и электронные журналы, а 5% — на цифровые подарки. Это свидетельствует о том, что виртуальные активы для поколения альфа имеют такую же реальную ценность, как и физические товары.

Сама модель финансирования детских нужд демонстрирует удивительную адаптивность. Основная нагрузка традиционно ложится на родителей (63%), однако в формировании бюджета активно участвует и старшее поколение — бабушки и дедушки (14%). В финансовом выражении суммы варьируются: 27% выделяют до 500 руб. в неделю, а 28% — от 500 до 1 тыс. руб. При этом 17% родителей вообще не ведут строгий учет выданных средств.

При этом экономика детства гибка: 64% родителей дают детям больше денег, чем планировали, 28% делают это часто и только 8% — никогда.