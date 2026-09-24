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«Диасофт» связал архитектурное проектирование и генерацию кода в Digital Q

Компания «Диасофт» выпустила новый редактор логических схем в Digital Q.Archer – платформе проектирования бэкенда в экосистеме разработки Digital Q. Главное изменение заключается в том, что схема теперь представляет собой структурированную модель бизнес-объектов, их атрибутов и связей, а не отдельное графическое изображение. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Редактор логических схем – единое рабочее место для проектирования логической модели PBC (Packaged Business Capabilities). Создание модели, ее проверка, обсуждение и история изменений собраны в одном интерфейсе. Архитектор видит модель целиком и прорабатывает детали, сохраняя общий контекст.

Ранее архитекторы описывали бизнес-объекты как рисунок в форке open-source-редактора draw.io. При этом проверка бизнес-правил PBC выполнялась отдельно после сохранения схемы в другом интерфейсе. Это создавало разрыв между тем, что видел архитектор на схеме, и тем, что система в итоге проверяла и генерировала.

«Мы собрали инструменты проектирования логической модели PBC в одном рабочем пространстве. Теперь архитектор может прорабатывать модель, программные интерфейсы, видеть замечания и обсуждать изменения с командой. Это помогает держать в фокусе внимания всю модель, не переключаясь между разделами платформы», – сказал Дмитрий Грачев, руководитель продукта Digital Q.Archer компании «Диасофт».

В обновленном редакторе архитектор работает с теми же сущностями, которые используются при дальнейшей автоматизированной обработке внутри платформы, в том числе при генерации кода из метаданных. Таким образом, изменения в архитектурной схеме не требуют отдельной сверки графического представления с ее реализацией.

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Редактор также проверяет схемы на критические ошибки до публикации – расхождения ловятся на этапе проектирования. Кроме того, в системе фиксируется история изменений с указанием автора, измененного объекта и даты. Это позволяет использовать журнал изменений при внутреннем аудите и разборе инцидентов.

Для работы с крупными схемами в редакторе используется новый движок отрисовки. Также появилась функция автосохранения черновиков, что исключает потерю правок при незавершенной работе.

Ранее созданные схемы можно открывать в новой версии редактора без предварительной переработки, компании не приходится закладывать бюджет и время на перенос архитектурной документации при обновлении инструмента.

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