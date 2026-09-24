Чужой беды не бывает: 90% владельцев домашних животных готовы помогать искать потерявшихся питомцев

Если домашний любимец потерялся, шансы быстро вернуть его домой значительно возрастают, когда к поискам присоединяются неравнодушные люди. Согласно результатам опроса «Цифровая защита питомцев», подавляющее большинство владельцев животных в России хотели бы помогать другим людям искать потеряшек (90%). Причём большинство из них готовы делать это безвозмездно (76%). «Лаборатория Касперского», развивающая решение PetKa, проводит исследование уже во второй раз, чтобы лучше понимать, какие проблемы волнуют хозяев домашних питомцев и какие технологии помогают их решать. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Что помогает при поисках. Снизить риск потери домашнего животного, а также быстрее вернуть его домой, если такое произошло, помогают специализированные технические решения — с таким утверждением согласны большинство респондентов (92%). По их мнению, наиболее эффективны GPS-трекеры и Bluetooth-метки (64%), которые позволяют отслеживать местоположение питомца. При этом каждый пятый владелец домашнего любимца отметил, что в подобных ситуациях также помогают чипы — они позволяют идентифицировать питомца, если он оказался в ветеринарной клинике, приюте или в службе отлова.

Не забывайте о мошенниках. Владельцы домашних животных часто просят о помощи в интернете, например распространяют объявлениях в соцсетях. При этом 16% хозяев, у которых терялся питомец, сталкивались с мошенниками. Среди распространённых схем: платные услуги по поиску питомца (8%), требование денег за возврат или информацию о его местоположении (7%), угроза причинению вреда любимцу (3%) и представление ветеринарами с требованием денег на срочную операцию (3%).

«Если питомец потерялся, его владельцам пригодится любая помощь — сделать репост в соцсетях или отправиться на поиски. Чем больше неравнодушных людей откликнутся, тем выше шансы быстрее вернуть любимца в семью. Как показал наш опрос, подавляющее большинство людей готовы прийти на помощь в подобной ситуации. При этом важно, чтобы были простые и безопасные способы это сделать. Именно поэтому мы предусмотрели такую возможность в приложении PetKa: пользователи могут присоединиться к „Команде Героев“, созданной „Лабораторией Касперского“, и помогать другим владельцам искать своих любимцев», — сказал Дмитрий Романов, директор по продукту PetKa, «Лаборатория Касперского».

Решение PetKa для поиска потерявшихся в городе питомцев состоит из Kaspersky Tag — физической Bluetooth-метки, и PetKa — бесплатного приложения для Android и iOS, с которым работает Kaspersky Tag. Узнать подробнее о Kaspersky Tag и PetKa, а также о том, как с их помощью искать потерявшихся домашних питомцев, можно на сайте «Лаборатории Касперского».