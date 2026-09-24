Более половины россиян откажутся использовать нейросеть, если она не разбирается в российской культуре

56% россиян откажутся от нейросети, которая не разбирается в российской культуре, менталитете и особенностях жизни в стране. В ходе опроса медиахолдинга Rambler&Co 30% респондентов заявили, что точно откажутся от такого сервиса, 26% – что скорее откажутся. Отечественную нейросеть готовы использовать 53% россиян, если она не уступает зарубежным по качеству и функционалу. При этом 55% опрошенных считают развитие российских моделей важным для страны. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 1 по 20 сентября 2026 г., в нем приняли участие около 2000 интернет-пользователей.

Опрос также показал, что россияне считают наиболее полезным в функциях ИИ. 62% отметили сценарий, когда нейросеть встроена в привычные сервисы и умеет решать повседневные задачи. Например, помогает подавать заявления на «Госуслугах», проводить банковские операции, заказывать доставку или вызывать такси – сценарии, на которых зарубежные модели не специализируются и показывают себя не так хорошо.

Если нейросеть не разбирается в российской культуре, менталитете и особенностях жизни в стране, это серьезный аргумент против ее использования. 30% опрошенных точно откажутся от такого сервиса, 26% – серьезно задумаются. Несовпадение с культурным контекстом ощущается пользователями в процессе использования нейросетей и становится причиной выбора более близких им по культуре сервисов. Россиянам также небезразлично будущее искусственного интеллекта в стране. 55% респондентов выступают за развитие отечественных нейросетей и считают это важным для страны.

Главный критерий выбора нейросети – качество и точность ответов: так считают 45% опрошенных. Далее идут бесплатный доступ (23%), скорость работы (8%), работа без V*N и других ограничений (7%). Барьеры доступа – необходимость V*N и платных подписок – характерны именно для зарубежных нейросетей, в то время как отечественные сервисы снимают эти ограничения по умолчанию.

Как показал опрос, 27% россиян пользуются нейросетями каждый день, еще 17% – несколько раз в неделю. При этом каждый третий вообще не применяет ИИ. Среди распространенных сценариев использования – рабочие задачи (22%), развлечение и общение (14%), бытовые и повседневные вопросы (12%).

Лидия Рой, директор Центра креативной экономики Московской школы управления «Сколково»: «Исследование Rambler&Co показало, что россиянам важны не только качество нейросети, точность ее ответов, но и насколько хорошо она разбирается в российском контексте и культуре. Это объяснимо: любая модель наследует ценности из данных, на которых ее обучали, и несет отпечаток культурного и политического контекста страны-разработчика. При этом у россиян есть выраженное желание при прочих равных выбирать отечественный продукт и поддерживать развитие собственных технологий. Это уже вопрос технологической независимости: без своих моделей страна рискует оказаться отрезанной от технологии, которая определяет будущее мира. Что касается российских нейросетей, в первую очередь моделей «Сбера» и «Яндекса», здесь важно продолжать наблюдение и следить за их динамикой. Они активно развиваются, и сейчас ключевая задача – не создавать для отечественных разработчиков лишних барьеров. Стоит стимулировать использование российских данных и дать компаниям возможность обучать модели на произведениях, полученных на законных основаниях или находящихся в открытом доступе. Чем больше качественных данных доступно для обучения, тем выше качество самой модели: ограничивать в этом российские компании, пока у зарубежных остается полная свобода, значит тормозить развитие всей отрасли».