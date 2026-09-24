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Цифровизация Внедрения
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Более 20 тыс. кв. м жилья в Новосибирске подключат к российской платформе для умных зданий Ujin OS

Платформа Ujin объединит инженерные системы и пользовательские интерфейсы в двух жилых комплексах девелопера «Группа МЕТА»: в доме бизнес-класса «Пульсар» в Академгородке и семейном квартале «Базилик» в Краснообске. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

Жители получат доступ к спектру цифровых сервисов: оформлению пропусков и гостевых кодов, удаленному управлению домофонией через мобильное приложение от «Диспетчер24» и бесконтактному открытию дверей по Bluetooth. Решение также позволит сервисной компании «Мир.Новосибирск» просматривать журнал событий на территории ЖК, настраивать уровни и расписание доступа, а также объединять точки входа в логические группы.

Интеграция платформ Ujin OS и «Диспетчер24» создает целостное цифровое пространство с удобными и понятными сервисами для жителей многоквартирных домов. Знакомое приложение для собственников станет не только каналом связи с управляющей компанией, но и откроет полный доступ к возможностям умного здания. Управляющие компании при этом получают автоматизированный обмен данными — от видеопотоков до сведений о пропусках. Все процессы происходят без ручного вмешательства, что снижает трудозатраты и повышает экономическую эффективность.

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«Для нас внедрение технологий означает создание комфортной среды, где житель тратит меньше времени на бытовые вопросы и больше — на жизнь: прогулки с детьми, спорт, общение с соседями. А мы, в свою очередь, получаем инструмент для эффективного управления многоквартирными домами», — сказал представитель «Мир.Новосибирск».

«Сервисы безопасности, в частности бесшовный доступ на территорию жилого квартала, становятся основными ожиданиями современного покупателя на рынке решений для умных многоквартирных домов. Наша задача как ИТ-компании — обеспечить максимальную эффективность их использования, объединив логику работы инженерных систем и оборудования в четкую и понятную систему, которая упрощает техническую поддержку, снижает затраты на обслуживание и повышает эффективность работы персонала», — сказала CEO «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.

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