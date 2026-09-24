Банк «Русский Стандарт»: средний чек платежа за визит в кино в офлайне на 11% выше, чем в онлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей за визиты в кинотеатры. Лидеры по величине среднего чека на кинопоход минувшим летом – россияне 51-60 лет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Согласно статистике банка «Русский Стандарт», средний чек платежа по картам за визит в кинотеатр летом 2026 г. заметно вырос – до 1,5 тыс. руб. с 821 руб. летом 2025 г. В статистику вошли не только платежи за билет, но и покупки традиционного перекуса: попкорна, напитков, комбо-наборов и пр.

Кстати, офлайн лидирует с заметным отрывом. Так, на платежи в кассовых зонах кинотеатров, согласно статистике банка «Русский Стандарт», пришлось 86% от всех таких операций по картам банка минувшим летом. А 14% – на онлайн-покупки, благодаря которым можно, не выходя из дома, выбрать место в зале, удобное время сеанса, добавить в платеж комбо-набор и пр.

Платежи на более высокие средние чеки за визиты в кино летом у россиян – в офлайне. Так, по данным банка, средняя сумма такой оплаты по картам в офлайне – 1,39 тыс. руб., а в онлайне – 1,25 тыс. руб.

Интересный факт: средний чек платежа за поход в кино у мужчин значительно выше, чем у женщин – 1,55 тыс. руб. против 1,17 тыс. руб., соответственно.

Кстати, самые высокие средние чеки в кинотеатрах – у россиян 51-60 лет (2,22 тыс. руб.). На втором месте – клиенты 41-50 лет (1,4 тыс. руб.), на третьем – 21-30 лет (1,2 тыс. руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены все операции по картам банка «Русский Стандарт» в сегменте «кинотеатры» летом 2026 и 2025 гг.