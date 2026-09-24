«Авито Работа»: число вакансий для выпускников СПО выросло на 84% за лето 2026 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий и зарплатных предложений для специалистов с дипломом среднего профессионального образования (СПО) по итогам лета 2026 года. По данным платформы, работодатели стали заметно чаще предлагать работу выпускникам колледжей и техникумов: за июнь–август 2026 г. число таких вакансий выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные предложения для выпускников СПО составили 69941 руб/мес.

Лидером по динамике числа вакансий стали менеджеры по персоналу — количество предложений для соискателей с дипломом СПО выросло на 78%, а среднее зарплатное предложение составило 72038 руб/мес. На втором месте — зоотехники (+53%, 80000 руб/мес), замыкают тройку агрономы (+32%, 75000 руб/мес). Рост спроса связан с развитием агропромышленного комплекса, расширением штата компаний и реализацией производственных проектов, где востребованы специалисты с практической подготовкой.

В топ-5 позиций, на которые работодатели активно приглашают выпускников колледжей и техникумов, также вошли инженеры-техники (+22%, 100000 руб/мес) и инженеры-механики (+21%, 110000 руб/мес).

Среди регионов лидером по динамике числа вакансий для выпускников СПО стала Тверская область — количество предложений здесь увеличилось в 2,5 раза (+153%), а среднее зарплатное предложение составило 59753 руб/мес. На втором месте — Владимирская область (+139%, 70051 руб/мес), на третьем — Воронежская область (+137%, 65900 руб/мес). Рост числа вакансий в этих регионах связан с развитием промышленности и реализацией инвестиционных проектов, требующих привлечения специалистов.

Важно учитывать, что средние зарплатные предложения отражают условия, указанные работодателями в вакансиях, и рассчитаны на основе зарплатных вилок. Фактический доход специалистов может различаться в зависимости от региона, графика работы, уровня подготовки и условий конкретного работодателя.

У соискателей с СПО заметны предпочтения по сферам: больше всего число просмотров вакансий выросло в сфере добычи, переработки угля, руд и других полезных ископаемых (+32%). Также заметный рост интереса выпускников техникумов и колледжей зафиксирован в энергетике (+20%) и сфере искусства и развлечений (+12%).

«Растет не только число вакансий для выпускников СПО, но и уровень зарплатных предложений — в среднем он увеличился на 14% год к году и достиг 69941 руб/мес. Заметнее всего доход вырос в отдельных профессиях: у инженеров производственно-технического отдела (ПТО) среднее зарплатное предложение увеличилось на 37% год к году, достигнув 110000 руб/мес, у инженеров-техников (+25%, 100000 руб/мес) и зоотехников (+23%, 80000 руб/мес). Это отражает устойчивую тенденцию: работодатели все чаще рассматривают выпускников СПО как полноценный кадровый ресурс — готовых специалистов с базовой практической подготовкой и предлагают им конкурентные условия уже на старте», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».