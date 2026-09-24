«Авито Подработка» и «Теремок»: спрос на временный персонал в общепите вырос на 58%

Эксперты «Авито Подработки» совместно с сетью ресторанов «Теремок» проанализировали рынок временной занятости в сфере общественного питания за январь–август 2026 г. и сравнили показатели с аналогичным периодом 2025 г. Количество предложений о подработке в сфере выросло на 58%, а среднее вознаграждение составило 4389 руб. за смену.

В общественном питании растет доля гибких форматов занятости. Компании расширяют практику привлечения временного персонала для эффективного управления загрузкой заведений, а исполнители используют подработку как источник дополнительного дохода. Лидером по количеству предложений стала позиция помощника официанта: число предложений выросло на 141% год к году. В среднем исполнителям предлагали вознаграждение в размере 2915 руб. за смену.

На втором месте — подработка продавцом-кассиром: количество предложений увеличилось на 92%, а среднее вознаграждение составило 3622 руб. за смену. Такие специалисты востребованы в заведениях, где одновременно требуется работать с гостями, принимать оплату и поддерживать работу торговой зоны. На третьем месте по динамике предложений повара — количество смен выросло на 13%. В среднем исполнители могли рассчитывать на 2975 руб. за смену.

«Рост числа предложений в общепите на 58% говорит о том, что гибкая занятость становится устойчивым инструментом управления кадровой нагрузкой в отрасли. Особенно заметна динамика в Центральном (+100%), Северо-Западном (+70%) и Южном (+47%) федеральных округах. Это отражает растущую потребность бизнеса в дополнительном персонале. Для общепита гибкий формат особенно актуален: он позволяет оперативно адаптировать численность команды к загрузке заведений», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

В «Теремке» гибкие графики и возможность выходить на отдельные смены становятся дополнением, которое выручает студентов, сотрудников с другими обязательствами и тех, кому важно самостоятельно регулировать объем занятости. В среднем за одну смену сотрудник ресторана может получить около 4600 руб., но итоговый доход зависит от продолжительности смены, графика и конкретной позиции.

География привлечения сотрудников у «Теремка» широкая: в московские рестораны приезжают работать люди из разных регионов России. Одно из заметных направлений — Волгоград и Волгоградская область. Для иногородних сотрудников компания также предлагает меры поддержки при переезде, что помогает сделать работу в Москве более доступной. Гибкие форматы в этом случае позволяют «Теремку» оперативно закрывать потребность ресторанов в дополнительные часы и смены, а сотрудникам — находить баланс между работой, учебой и другими задачами.

«Для нас важно, чтобы работа в „Теремке“ была не только стабильной, но и удобной для человека в любой ситуации. Поэтому мы стараемся предоставить разные возможности: помогаем с переездом, предлагаем разные графики и возможность совмещать работу с учёбой, семьёй и другими задачами. Мы хотим, чтобы каждый сотрудник чувствовал здесь поддержку и уверенность в завтрашнем дне», — сказала Анна Бендерская, руководитель по развитию бренда работодателя в компании «Теремок».