«Авито» обновил «ХвостРадар»: ИИ теперь следит за объявлениями 24/7 и ищет питомцев по фото в обе стороны

«Авито» обновил ИИ-сервис для поиска пропавших животных «ХвостРадар». Теперь в сервисе доступен фоновый мониторинг объявлений: после загрузки объявления о потерянном или найденном животном система круглосуточно мониторит обновления, сопоставляет фото и показывает уведомления о появлении на платформе животных, подходящих под описание. Второе изменение: обратный поиск по фотографиям. Теперь система умеет искать совпадения не только в перечне найденных животных, но и помогает найти хозяев по фото найденных питомцев. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

За первые два месяца работы «ХвостРадар» помог вернуть хозяевам почти 200 животных. Сейчас в сервисе опубликовано более 6 тыс. объявлений: 4 116 — о потерянных питомцах, 2,3 тыс. — о найденных. Ежедневно в базе появляется около 300 новых объявлений.

Фоновый поиск: сервис работает без участия пользователя

Раньше автор объявления должен был сам регулярно обновлять сервис, чтобы увидеть новые совпадения. Теперь «ХвостРадар» круглосуточно мониторит платформу в фоновом режиме, пока объявление активно. Как только появляется подходящее объявление, пользователь сразу получает push-уведомление и письмо на почту.

Обратный поиск по фото: совпадения ищут в обе стороны

Алгоритм на базе компьютерного зрения теперь ищет совпадения не только для тех, кто потерял питомца, но и для тех, кто его нашёл. Если пользователь размещает объявление о пропаже, система автоматически находит подходящие фото среди найденных животных. Если публикуется объявление о находке, сервис сам предлагает владельцев похожих пропавших питомцев.

Как воспользоваться сервисом

Для поиска можно разместить до 10 фотографий, указать дату и тип животного (кошка или собака), место пропажи или находки. Все найденные совпадения отображаются в карточке объявления — связаться с автором можно через безопасный чат. «ХвостРадар» — бесплатный сервис, доступный в разделе «Потерянные и найденные животные». Найти его можно в каталоге, через поиск по запросам «потерялась», «пропала», «нашли собаку», а также в категориях «Кошки» и «Собаки».