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«Астра 2.0»: новая комплексная платформа для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявляет о готовящейся премьере национальной платформы цифровизации «Астра 2.0». Официальная презентация решения состоится 25 сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В основу «Астра 2.0» заложена принципиально новая парадигма построения корпоративного цифрового ландшафта. Это не бандл и не механический набор лицензий в одной поставке, а упакованная и глубоко оптимизированная инфраструктурная среда, где все ключевые компоненты изначально протестированы на совместимость и готовы к промышленной эксплуатации. Решение включает в себя полный спектр необходимых сервисов корпоративного класса: фундамент на базе Astra Linux, системы управления базами данных (СУБД), средства резервного копирования и инструменты централизованного администрирования.

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Платформа ориентирована на крупный бизнес и организации с повышенными требованиями к отказоустойчивости, управляемости и безопасности. За счет глубокой взаимной интеграции системных компонентов «Астра 2.0» устраняет проблему «лоскутной» автоматизации, сокращает совокупную стоимость владения (TCO) и снимает с инженерных команд нагрузку по стыковке и взаимной адаптации разрозненного софта.

«Современному масштабному бизнесу нужен не набор разрозненных инструментов, а надежный монолитный фундамент. «Астра 2.0» — это наш инженерный манифест и качественно новый технологический стандарт, объединяющий лучшую инфраструктурную экспертизу страны в едином бесшовном контуре. Мы создали платформу, которая снимает с заказчиков бремя интеграционной рутины и открывает им путь к уверенному технологическому суверенитету и созиданию будущего», – сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

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