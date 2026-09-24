«Абсолют банк» внедрил систему многофакторной аутентификации для сотрудников московского офиса

«Абсолют Банк» внедрил систему многофакторной аутентификации (MFA) персонала для усиления защиты внутренней инфраструктуры при удаленной и офисной работе сотрудников московского офиса. Проект реализован компанией iTProtect, специализированным системным интегратором в области информационной безопасности (ИБ), на базе программного комплекса Indeed Access Manager (AM) от «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

В условиях растущего числа кибератак и появления все новых мошеннических схем российским банкам необходимо обеспечивать безопасность внутренних систем и выстраивать надежную защиту от несанкционированного доступа. Так, одной из важнейших задач «Абсолют банка» стало обеспечение безопасного и централизованного управления учетными записями и доступом пользователей к корпоративным ИТ-ресурсам (локальный и удаленный вход на рабочие места и серверы, V*N-сервисы).

Команда iTProtect провела обследование ИТ-инфраструктуры банка и предложила решение на базе отказоустойчивой системы двухфакторной аутентификации Indeed Access Manager. Технология позволяет снизить риск компрометации систем неавторизованными лицами и действиями злоумышленников, а также использовать единый способ проверки легитимности пользователя при входе в бизнес- и ИТ-системы компании.

Для реализации двухфакторной аутентификации при подключении к V*N, специалисты iTProtect интегрировали Indeed Access Manager с межсетевым экраном нового поколения (NGFW). Также на пользовательские компьютеры и ноутбуки были установлены агенты Windows Logon и RDP Windows Logon, которые защищают локальный и удаленный вход сотрудников в операционную систему. В качестве дополнительного подтверждения личности используются два вида вторых факторов – либо одноразовый пароль, либо push-аутентификатор, которые приходят в мобильном приложении Indeed Key.

«Эпоха, когда надежную защиту обеспечивал лишь один пароль, окончательно прошла: сегодня он легко перехватывается с помощью фишинга, покупается на теневых форумах или подбирается методом перебора. Переход на обязательную многофакторную аутентификацию — это базовый стандарт информационной безопасности для современного бизнеса. Аутентификация с использованием второго фактора сводит к минимуму риск несанкционированного доступа: даже зная пароль, преступник физически не сможет завершить вход, поскольку не имеет доступа к мобильному устройству конкретного сотрудника. Сегодня это базовый стандарт гигиены кибербезопасности», — сказал Леонид Ломакин, руководитель отдела разработки систем информационной безопасности компании iTProtect.

Решение помогло организовать безопасную работу сотрудников московского офиса «Абсолют банка». В результате проекта снижены риски несанкционированного доступа к инфраструктуре компании, а также значительно повышен уровень безопасности удаленной и офисной работы пользователей с корпоративными сервисами путем использования многофакторной аутентификации.

«Для крупного банка информационная безопасность — это не статья расходов, а фундамент доверия миллионов клиентов и основа непрерывности бизнеса. Внедрение многофакторной аутентификации на базе отечественного продукта было для нас стратегической необходимостью. Для современного банка защита периметра начинается не на границе сети, а на экране смартфона каждого пользователя и портативного электронного устройства сотрудников», — сказал Руслан Ложкин, директор департамента кибербезопасности «Абсолют банк».

«Для банковской отрасли надежная аутентификация при доступе к критичным ресурсам — один из базовых элементов защиты внутренней инфраструктуры и непрерывности бизнес-процессов. В «Абсолют банке» Indeed Access Manager позволил выстроить единый сценарий дополнительной проверки личности для локального и удаленного входа пользователей. Это снижает риск несанкционированного доступа и дает банку единый управляемый механизм защиты учетных записей в разных сценариях работы сотрудников», — отметил Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж в компании «Индид».