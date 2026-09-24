82% кандидатов положительно оценивают собеседование с ИИ: исследование

Платформа для коммуникации с кандидатами с помощью ИИ «Собесо» проанализировала данные 59 332 ИИ-собеседований, которые прошли в системе в первом полугодии 2026 г. — с января по июнь включительно. Всего в статистику попали 537 вакансий от 93 компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Собесо».

Основной поток вакансий в выборке приходится на технологические компании — 39,8%. На втором месте сфера логистики — 7,5% вакансий. По 6,5% приходится на клиентский сервис, медицину и фармацевтику и розничную торговлю. 5,4% относятся к продажам и закупкам, банковской сфере и производству напитков и продуктов питания. Оставшиеся 17,2% из сфер страхования, недвижимости, маркетинга, юриспруденции, промышленного производства, общепита и беттинга.

Кого зовут на ИИ-собеседования и кто их чаще проходит

Преимущественно ИИ-собеседования проходят специалисты (middle) и старшие специалисты (senior) (по 28%). Немного реже — начинающие специалисты (junior) (26%), а меньше всего руководители и стажеры (по 9%).

Если же смотреть не на кандидатов, а на сами вакансии, картина смещается. Чаще всего компании собеседуют с помощью ИИ специалистов уровня middle (39%). Реже всего — руководителей и топ-менеджеров (7%). При этом, в среднем для закрытия каждой точечной вакансии проводят 27 ИИ-собеседований, а для каждой массовой — 355: в 13 раз больше, чем при поиске узких, редких или высокопоставленных специалистов.

Вместе с тем, соотношение проведенных ИИ-собеседований для точечных и массовых позиций сильно различается по сферам. В одних направлениях массовый наем сотрудников через ИИ — обычная практика, в других почти не встречается.

Как кандидаты относятся к собеседованию с ИИ

771 кандидат оставил развернутый отзыв о его процессе прохождения ИИ-собеседования через платформу. В среднем соискатели оценили свой опыт на 0,86 баллов из 1 (по шкале от 0 до 1). При этом 82,5% опрошенных оценили ИИ-собеседование на 0,8 баллов или выше, а 63,7% — поставили высший балл (1 из 1).

Больше всего кандидаты ценят ИИ-собеседования за необычный опыт (16% отзывов со средней оценкой 0,97). Почти так же высоко кандидаты оценивают качество собеседования в целом, без привязки к конкретному аспекту (25% отзывов, 0,96). Также кандидаты отмечают качество самих вопросов от ИИ — их формулировки и релевантность (8% отзывов, 0,82) и качество работы ИИ — голос и распознавание речи (9% отзывов, 0,79). Ниже всего кандидаты оценивают эмоциональный комфорт (0,69): порой людям не хватает возможности переспросить или уточнить вопрос в моменте, таких отзывов 10%.

О чем спрашивают кандидаты у ИИ-собеседника

За полгода кандидаты задали ИИ 30 131 вопрос: 934 — в голосовом и видео форматах, 29 197 — в переписке с чат-ботом.

Чаще всего соискателей интересуют график работы и формат занятости (11%). Следом идут обучение и адаптация (10%) и заработная плата (10%). Также кандидаты часто спрашивают про требования к опыту (8%), дальнейшие этапы отбора (7%), состав команды и руководителя (7%), обязанности на позиции (5%), расположение офиса (2%) и соцпакет (1%). Оставшаяся часть вопросов (около 50%) — это уточнения по ходу диалога, благодарности и формулировки, которые не укладываются в конкретную тему.

В среднем в чат-формате кандидат задает 2,3 вопроса за собеседование — против 1,6 в голосовом формате. Из этого можно сделать вывод — переписка больше располагает людей к тому, чтобы уточнять больше деталей по вакансии.

«Несмотря на предубеждения, кандидаты положительно воспринимают ИИ-собеседования: больше 80% оценили формат высоко, а почти две трети поставили максимальный балл. Для нас это не сюрприз, а подтверждение того, во что мы верили с самого начала: людям нужен быстрый, понятный и уважительный к их времени первый этап отбора, и ИИ справляется с этим, — сказал Дмитрий Алешко, генеральный директор «Собесо». — Рынок в 2026 г. только усиливает этот запрос. Компании нанимают осознаннее и пересматривают бюджеты, а откликов на вакансию становится все больше. Лично поговорить с каждым соискателем рекрутеры не успевают, а ИИ-интервью позволяет не терять сильных людей в общем потоке. Особенно ярко это видно в массовом найме: на одну такую вакансию наши клиенты проводят в среднем 355 ИИ-собеседований. Команде рекрутеров потребовались бы недели собеседований с кандидатами, чтобы обработать такой объем. При этом ИИ-интервью — это полноценный диалог, а не анкета с вопросами. За полгода кандидаты задали нашему ИИ больше 30 тысяч вопросов о графике, зарплате, обучении и команде и получили ответы сразу, без ожидания. Так компания заранее рассказывает о себе и привлекает тех, кому действительно подходят условия».

«Следующим шагом для индустрии будет полный цикл найма на базе ИИ. Поиск кандидатов, первичный отбор, интервью, работа в ATS, онбординг — должны стать единым непрерывным процессом, где ИИ берет на себя всю рутину, а рекрутер управляет наймом и принимает ключевые решения. ИИ-интервью уже доказало, что соискатели готовы к такому формату, и мы видим в нем точку входа в эту новую модель», — сказал Дмитрий Алешко.