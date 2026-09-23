Зарядная инфраструктура для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде расширилась благодаря участию Sitronics Group

В рамках контракта с компанией «Водоходъ. Пассажирский порт» Sitronics Group установила новые комплексы питания с берега на городских причалах. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Центр разработки ЭЗС Sitronics Group сообщил об успешном вводе в эксплуатацию трех новых зарядных станций для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Принцип процесса заряда электросудна схож с процессом заряда электромобиля: станция через три подключенных в борт судна коннектора подает переменный ток, где он уже преобразуется в постоянный. Контроллеры управления станциями и программное обеспечение собственного производства обеспечивают безопасную зарядку и защиту персонала за счет бесшовной стыковки судов с береговой инфраструктурой.

Зарядные станции для электросудов разработки Sitronics Group спроектированы так, что позволяют заряжаться электросудам при любых погодных условиях.

«Особенность наших технологических решений в части зарядной инфраструктуры для электросудов – в гибкости, которая позволяет судовладельцам адаптировать процесс зарядки под любой график движения и условия эксплуатации», – сказал директор центра разработки ЭЗС Sitronics Group Владимир Динькевич.

В Санкт-Петербурге новая зарядная станция установлена на причале «Петропавловская крепость» на Кронверкской набережной, на Нагатинской набережной в Москве и на причале №6 в Нижнем Новгороде.