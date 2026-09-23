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«ЮMoney» запустили в Новосибирске экспресс-доставку банковских карт

Столица Сибири стала очередным городом, где появилась доставка карт «ЮMoney» через «Самокат». Быстрая доставка уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Теперь и жители Новосибирска могут заказать физическую карту платежной системы «Мир» с доставкой от 15 минут. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«В «ЮMoney» почти треть всех курьерских отправлений карт приходится на экспресс-канал «Самоката». С запуском сервиса в Сибири этот показатель продолжит рост — аудитория все чаще выбирает решения, работающие в режиме реального времени. Продукт полностью закрывает базовые платежные потребности: пользователь получает карту максимально быстро, активирует ее онлайн и может сразу расплачиваться офлайн или в интернете», — сказала Наталья Ражева, руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney».

В Новосибирске доставкой с помощью курьеров-партнеров «Самоката» можно оформить моментальную черную карту «Мир» от «ЮMoney». Если кошелька еще нет, регистрация займет пару минут. Заказ доступен на сайте и в приложении «ЮMoney».

«Мы видим устойчивый интерес бизнеса к использованию логистической инфраструктуры «Самоката» для самых разных пользовательских сценариев. Расширение сотрудничества с «ЮMoney» показывает, что быстрые и удобные решения востребованы далеко за пределами e-grocery. Мы продолжим развивать такие проекты, чтобы помогать партнерам делать свои сервисы еще доступнее для пользователей», — сказала Ирина Ефимова, руководитель направления взаимодействия с внешними партнерами в Самокате.

На сайте нужно открыть страницу заказа, выбрать карту в черном дизайне и указать адрес доставки — система проверит, доступна ли экспресс-доставка в этой локации. В приложении нужно зайти в раздел «Карты» и в пункте «Выпустить карту» выбрать «Быстрая пластиковая». После указания адреса система подскажет, можно ли заказать доставку по этому адресу.

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Оплатить карту нужно только один раз — 699 руб. Выпуск, доставка и обслуживание уже включены. Картой можно платить онлайн и в обычных магазинах, а за покупки начисляется кешбэк баллами от «ЮMoney» и рублями от партнеров платежной системы «Мир».

Кешбэк баллами предоставляется при выборе категорий в рамках акции «Кешбэк по категориям» — максимум 3 000 баллов в месяц. Кешбэк рублями предоставляется в соответствии с программой лояльности АО «НСПК».

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