В теплое время года в Хакасии мошенники чаще всего притворялись юристами и представителями госорганов

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам из Хакасии за летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 3 млн звонков злоумышленников. При этом чаще всего аферисты притворялись представителями юридических компаний (12%), операторов связи (11%) и госорганов (10%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов МТС, мошенники также активно совершали звонки от имени почтовых служб и маркетплейсов (7%), коллекторов (6%) и инвестиционных брокеров (6%). Каждый десятый от всех звонков пришелся на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

«Современные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и порой даже бдительные люди попадаются на их уловки. В ответ на это сотовые операторы разрабатывают защитные механизмы. В частности, технология «Безопасный звонок» в режиме реального времени оценивает разговор и при угрозе мошенничества тут же оповещает абонента голосом», — сказал директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

Ранее МТС запустила бесплатный онлайн-курс по кибербезопасности для жителей Республики Хакасия. Программа «Кибербезопасность: гид против мошенников» поможет людям любого возраста повысить уровень цифровой грамотности, а также научиться распознавать уловки злоумышленников и противостоять им.