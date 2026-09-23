Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

В теплое время года в Хакасии мошенники чаще всего притворялись юристами и представителями госорганов

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам из Хакасии за летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 3 млн звонков злоумышленников. При этом чаще всего аферисты притворялись представителями юридических компаний (12%), операторов связи (11%) и госорганов (10%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов МТС, мошенники также активно совершали звонки от имени почтовых служб и маркетплейсов (7%), коллекторов (6%) и инвестиционных брокеров (6%). Каждый десятый от всех звонков пришелся на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Современные мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, и порой даже бдительные люди попадаются на их уловки. В ответ на это сотовые операторы разрабатывают защитные механизмы. В частности, технология «Безопасный звонок» в режиме реального времени оценивает разговор и при угрозе мошенничества тут же оповещает абонента голосом», — сказал директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

Ранее МТС запустила бесплатный онлайн-курс по кибербезопасности для жителей Республики Хакасия. Программа «Кибербезопасность: гид против мошенников» поможет людям любого возраста повысить уровень цифровой грамотности, а также научиться распознавать уловки злоумышленников и противостоять им.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Минцифры вступило в переговоры с Apple о включении 5G на iPhone в России

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих

Российские аналоги Zabbix переводят мониторинг на промышленную основу

Нанесен удар по офису крупнейшего сотового оператора Украины

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще