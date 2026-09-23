В «Дизайнере продуктов» от «Диасофт» появилась возможность создавать собственные типы объектов без программирования

Компания «Диасофт» расширила возможности «Дизайнера продуктов» в составе решения «Продуктовая фабрика» (Digital Q.ProductFactory). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Дизайнер продуктов» содержит инструментарий для быстрого no-code создания, настройки и публикации продуктов и продуктовых групп, услуг и тарифов организации. Он существенно повышает скорость запуска новых тарифов и продуктов за счет снятия «узкого места» ИТ и предоставляет единый каталог для всех каналов и систем, обеспечивая централизованное управление жизненным циклом продуктов.

В обновленной версии реализован механизм создания произвольных типов объектов силами бизнес-пользователей, без привлечения ИТ-специалистов.

Ранее была предусмотрена работа с тремя базовыми типами – «Продукты», «Услуги» и «Пакеты продуктов». Обновление развивает этот подход, позволяя создавать собственные категории, точно соответствующие специфике бизнеса. Например, для банков это могут быть «Кредиты», «Ипотека», «Инвестиции» или «Эквайринг», для телеком-компаний – «Мобильный интернет» и «Домашний интернет».

Новая функциональность позволяет выделять продукты в любые категории, быстро создавать сложные и нестандартные каталоги, соответствующие бизнес-логике конкретной организации.

Технологи и бизнес-аналитики могут создавать новые типы объектов и формировать каталог напрямую в интерфейсе, без участия разработчиков или ожидания новых релизов продукта. При добавлении нового типа в навигации приложения автоматически появляется соответствующий раздел меню, дополнительные настройки не требуются. Это помогает быстро адаптировать каталог под новые бизнес-задачи, тестировать нишевые продуктовые гипотезы, сокращать время вывода новых линеек на рынок.